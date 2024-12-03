低碳管理卓越大獎得主 香港迪士尼樂園度假區 與中電聯手成就綠色奇妙世界

不少工商企業在節能減碳方面持續努力，由中電舉辦的「創新節能企業大獎」今年已來到第七屆，旨在鼓勵本港各機構實踐低碳管理，並表揚他們在節能減碳方面的成就。今年大獎反應熱烈，共吸引超過700個單位參與，其中香港迪士尼樂園度假區再次獲得殊榮，奪得「低碳管理卓越大獎」，並與中電攜手成就綠色奇妙世界。

▲ (左起)中電企業發展總裁莊偉茵、能源諮詢委員會主席黃傑龍、中電總裁羅嘉進及中電客戶成功及體驗高級總監劉麗娜，攜手揭開「創新節能企業大獎」頒獎禮2024序幕。

綠續減碳 齊創商贏

中電一心為你，減碳動起來，與工商各界一同減碳，開創低碳營商新機遇。中電「創新節能企業大獎」今年以「綠續減碳 齊創商贏」為主題，鼓勵企業積極創新，藉多元及有效的低碳節能方案，加快推進香港可持續發展的步伐，並達至互惠共贏。大獎分為「低碳管理」、「創新方案」及「能源管理」三大範疇，以連繫工商界精英邁向碳中和。



按此瀏覽更多中電「創新節能企業大獎」詳情

www.clp.com.hk/SEAward

香港迪士尼持續增設太陽能板 推動本地可再生能源

香港迪士尼樂園度假區一直是充滿夢想的奇妙世界，並不斷推陳全新，推出各式各樣廣受歡迎的節慶活動，例如現正舉行的迪士尼聖誕傳統慶典，包括「魔雪奇緣世界」首個飄雪聖誕、配合無人機表演的「夢想成真聖誕樹」亮燈禮等。除了為賓客帶來難忘的體驗，樂園在節能環保方面亦持續創新。

香港迪士尼多年來積極支持可再生能源發展，並擁有現時全港最大的太陽能發電系統。園區內現時已設置超過7,500塊太陽能板，其中「小小世界」更是園區內最大的太陽能板區域。度假區將持續擴展可再生能源系統，計劃在12個地點安裝太陽能板，包括「魔雪奇緣世界」的「魔雪奇幻之旅」和「雪嶺滑雪橇」的天台，預計在2024年底每年產電量可增至370萬度電，相當於1,100戶三人家庭一年的用電量，為可持續發展作出巨大貢獻。

以人工智能預測製冷需求 提升冷氣系統能效

香港迪士尼善用創新、有效又環保的營運方法，更透過中電「綠適樓宇基金」資助進行節能工程，於全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區融合環保概念，在冷氣系統中引入電子整流風扇，以提升冷氣系統的能源效益，大大減少耗電量達48%。

為了令整個園區都保持涼快，香港迪士尼將人工智能數碼分析模型應用在供冷系统。透過人工智能分析，預測度假區內的製冷需求，從而調整冷水系統，以提高冷氣系統的能源效益。

▲ 香港迪士尼將人工智能數碼分析模型應用在區域供冷系统，以提高冷氣系統之能源效益。

中電「上網電價」計劃 助推動本地可再生能源發展

香港迪士尼同時參加了中電「可再生能源上網電價」（上網電價）計劃，園區內的太陽能發電系統接駁至中電電網，持續推動潔淨能源發展。中電自2018年起推出「上網電價」計劃，以上網電價價格向客戶購買可再生能源系統所產生的電力，吸引了很多不同界別的客戶參與，有助客戶縮短系統的回本期，同時推動香港可再生能源發展。

另一方面，香港迪士尼亦十分鼓勵大家使用有助減少碳排放的電動車，於度假區內停車場提供電動車充電系統，讓所有使用電動車的賓客以至演藝人員均可免費充電，令度假區的空氣更清新。

香港迪士尼將於明年踏入20周年，將繼續善用科技創新，規劃一系列環保措施，致力減少碳排放，為社區作出貢獻，讓下一代享有可持續發展的未來。

按此瀏覽更多中電「可再生能源上網電價」計劃詳情 https://bit.ly/3UY4kSP

(特約)