  • 21°C
香港時間：2024123日 (二) 00:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

低碳管理卓越大獎得主 香港迪士尼樂園度假區 與中電聯手成就綠色奇妙世界

特約

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

不少工商企業在節能減碳方面持續努力，由中電舉辦的「創新節能企業大獎」今年已來到第七屆，旨在鼓勵本港各機構實踐低碳管理，並表揚他們在節能減碳方面的成就。今年大獎反應熱烈，共吸引超過700個單位參與，其中香港迪士尼樂園度假區再次獲得殊榮，奪得「低碳管理卓越大獎」，並與中電攜手成就綠色奇妙世界。

(左起)中電企業發展總裁莊偉茵、能源諮詢委員會主席黃傑龍、中電總裁羅嘉進及中電客戶成功及體驗高級總監劉麗娜，攜手揭開「創新節能企業大獎」頒獎禮2024序幕。

綠續減碳 齊創商贏

中電一心為你，減碳動起來，與工商各界一同減碳，開創低碳營商新機遇。中電「創新節能企業大獎」今年以「綠續減碳 齊創商贏」為主題，鼓勵企業積極創新，藉多元及有效的低碳節能方案，加快推進香港可持續發展的步伐，並達至互惠共贏。大獎分為「低碳管理」、「創新方案」及「能源管理」三大範疇，以連繫工商界精英邁向碳中和。

按此瀏覽更多中電「創新節能企業大獎」詳情
www.clp.com.hk/SEAward

香港迪士尼持續增設太陽能板 推動本地可再生能源

香港迪士尼樂園度假區一直是充滿夢想的奇妙世界，並不斷推陳全新，推出各式各樣廣受歡迎的節慶活動，例如現正舉行的迪士尼聖誕傳統慶典，包括「魔雪奇緣世界」首個飄雪聖誕、配合無人機表演的「夢想成真聖誕樹」亮燈禮等。除了為賓客帶來難忘的體驗，樂園在節能環保方面亦持續創新。

香港迪士尼多年來積極支持可再生能源發展，並擁有現時全港最大的太陽能發電系統。園區內現時已設置超過7,500塊太陽能板，其中「小小世界」更是園區內最大的太陽能板區域。度假區將持續擴展可再生能源系統，計劃在12個地點安裝太陽能板，包括「魔雪奇緣世界」的「魔雪奇幻之旅」和「雪嶺滑雪橇」的天台，預計在2024年底每年產電量可增至370萬度電，相當於1,100戶三人家庭一年的用電量，為可持續發展作出巨大貢獻。

以人工智能預測製冷需求  提升冷氣系統能效

香港迪士尼善用創新、有效又環保的營運方法，更透過中電「綠適樓宇基金」資助進行節能工程，於全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區融合環保概念，在冷氣系統中引入電子整流風扇，以提升冷氣系統的能源效益，大大減少耗電量達48%。

為了令整個園區都保持涼快，香港迪士尼將人工智能數碼分析模型應用在供冷系统。透過人工智能分析，預測度假區內的製冷需求，從而調整冷水系統，以提高冷氣系統的能源效益。

香港迪士尼將人工智能數碼分析模型應用在區域供冷系统，以提高冷氣系統之能源效益。

中電「上網電價」計劃  助推動本地可再生能源發展

香港迪士尼同時參加了中電「可再生能源上網電價」（上網電價）計劃，園區內的太陽能發電系統接駁至中電電網，持續推動潔淨能源發展。中電自2018年起推出「上網電價」計劃，以上網電價價格向客戶購買可再生能源系統所產生的電力，吸引了很多不同界別的客戶參與，有助客戶縮短系統的回本期，同時推動香港可再生能源發展。

另一方面，香港迪士尼亦十分鼓勵大家使用有助減少碳排放的電動車，於度假區內停車場提供電動車充電系統，讓所有使用電動車的賓客以至演藝人員均可免費充電，令度假區的空氣更清新。

香港迪士尼將於明年踏入20周年，將繼續善用科技創新，規劃一系列環保措施，致力減少碳排放，為社區作出貢獻，讓下一代享有可持續發展的未來。

按此瀏覽更多中電「可再生能源上網電價」計劃詳情 https://bit.ly/3UY4kSP

(特約)

最高瀏覽

行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
急症室最長等候時間（12月03日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月03日 時間00:05）
遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效