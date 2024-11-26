黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運勢：謙虛低調　運入佳境

▲ 玄學家黃楚淇師傅表示，肖猴蛇年生肖運程要盡量謙虛低調，便可運入佳境。

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】屬猴的朋友在乙巳蛇年逢「貫索」星，代表事業有阻滯，謀求不順，或易受到外來力量干擾，令你做事縛手絆腳。

不過，幸好得「歲合」吉星前來幫扶，利於交友、合夥、省親、探病、簽約等事，先前的不利之象，可望得到解決，謹記謙虛低調，自能延綿好運。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬猴太陰照命財喜臨門

財運方面逢「亡神」星入宮破壞，多會因自身的疏忽，出現遺失錢包、鑰匙、手機、電腦、私人物品等。不過，蛇年運逢「玉堂」、「太陰」星照命，運入佳境，財喜臨門。理財方面要以穩健的基金為主，若手頭有餘錢，可根據個人實際情況經營或投資副業，多有不錯的收穫。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬猴好事沖喜提高運勢

蛇年得吉星幫扶，屬猴的朋友有機會偶遇性格相合的異性，需好好把握。未有對象者，可能在朋友或長輩介紹下，結識到合心水的戀愛對象。不過，要注意在雙重犯太歲的影響下，感情方面可能受到傷害破壞，如能考慮結婚、添丁、置業等喜事沖喜，也有提高運勢之效。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬猴出行宜慎注意健康

蛇年沒有直接對健康有利的吉星助力，更受刑太歲、破太歲，加上「六害」星影響，易有血光、開刀之患。屬猴的朋友要留意身體健康，外出步行、騎車、開車、交通都要小心。平日宜多行善布施、捐血救人，或做健康檢查抽血，洗牙等，先行化解。（乙巳蛇年生肖運程之四）

肖猴年份：1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004

撰文：玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。