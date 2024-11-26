人工智能︱嶺小學生善用AI二次創作名畫　校長：學校家長都不應迴避AI

▲ 嶺小校長吳曉靈（前排中）表示，由去年開始學校將人工智能應用融入音樂、視覺藝術等學科。（資料圖片）

【嶺南大學香港同學會小學/人工智能/道路安全議會】人工智能大行其道，有小學近年在視覺藝術科引入人工智能教學，發現有效提升學生的學習動機和興趣。有校長表示，踏入人工智能年代，家長和學校都不應該迴避AI，而是要學懂駕馭。

最新影片推介：

道路安全議會為慶祝成立51周年，邀請全港小學參加以吉祥物「留心蛋」為主題的繪畫比賽。跟平日一般繪畫比賽不同，這個比賽要求參賽學生使用人工智能軟件進行創作，最後收到來自超過30間小學，近200份小四至小六學生的作品，宣揚道路安全意識。

深水埗直資學校嶺南大學香港同學會小學是參加學校之一，該校學生對利用人工智能作藝術創作絕不陌生，因為學校剛在十月份舉行過「跨越時空文藝復興展覽」，展出學生利用人工智能軟件繪畫出來的「AI蒙娜麗莎」，將名畫女主角變成學校校長、女太空人、甚至扭轉她的面部微表情，「因為她笑了那麼多年，應該很累了」，同學這樣解釋自己的創作動機。透過人工智能軟件，同學們成功將自己的獨特構思實踐出來，滿足感大增。

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全 校長鼓勵學生跟科技與時並進

▲ 嶺小校長吳曉靈（前排中）表示，由去年開始學校將人工智能應用融入音樂、視覺藝術等學科。（資料圖片）

人工智能︱AI融入音樂視藝科

嶺小校長吳曉靈表示，由去年開始學校將人工智能應用融入音樂、視覺藝術等學科，進行跨科學習，「利用人工智能軟件，學生可以自行構思和實踐獨一無二的創作，大大加強了他們的學習動機和興趣，並進一步打開小朋友的聯想能力和世界觀。」

以今次對文藝復興名畫進行二次創作的活動為例，高年級學生需要選擇一幅具代表性的文藝復興時期畫作，例如達芬奇的《蒙娜麗莎》、米開朗基羅的《創世紀》等，並深度學習如何利用人工智能技術，對畫作進行重構，例如切換風格、創建新內容等，據吳校長觀察所得，學生創作時，最常遇到的難題是如何在原作風格和創新之間取得平衡，

過度依賴AI，會使作品缺乏個人特色；若過度人工修改，則可能失去AI的技術優勢。

學生遞交作品時，亦需要解釋自己的創作動機，以及如何向AI輸入文字指令，「我們希望引導同學了解，儘管人工智能的的運算能力超越人類，但它的運用仍然離不開人類的智慧和創造力」，吳校長補充。

升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習 嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅

▲ 嶺小學生利用人工智能軟件，繪畫「AI蒙娜麗莎」名畫。（資料圖片）

該校的電腦科目，也十分著重培育學生的發展計算思維，由小一開始，會教學生利用各式電腦軟件學習編程，到了五年級，學生已經能夠利用軟件創作虛擬場景，配合「VR裝置」走進自己創作的虛擬世界；小六學生則利用簡易的拼圖編程，學習「寫App」開發各種應用程式和遊戲。

直資小學丨引入IB教學理念小班小測小考 嶺小「小而精」培育學生

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】