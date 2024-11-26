  • 23°C
香港時間：20241126日 (二) 15:22

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人工智能︱嶺小學生善用AI二次創作名畫　校長：學校家長都不應迴避AI

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

嶺小校長吳曉靈（前排中）表示，由去年開始學校將人工智能應用融入音樂、視覺藝術等學科。（資料圖片）

嶺南大學香港同學會小學/人工智能/道路安全議會】人工智能大行其道，有小學近年在視覺藝術科引入人工智能教學，發現有效提升學生的學習動機和興趣。有校長表示，踏入人工智能年代，家長和學校都不應該迴避AI，而是要學懂駕馭。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

道路安全議會為慶祝成立51周年，邀請全港小學參加以吉祥物「留心蛋」為主題的繪畫比賽。跟平日一般繪畫比賽不同，這個比賽要求參賽學生使用人工智能軟件進行創作，最後收到來自超過30間小學，近200份小四至小六學生的作品，宣揚道路安全意識。

深水埗直資學校嶺南大學香港同學會小學是參加學校之一，該校學生對利用人工智能作藝術創作絕不陌生，因為學校剛在十月份舉行過「跨越時空文藝復興展覽」，展出學生利用人工智能軟件繪畫出來的「AI蒙娜麗莎」，將名畫女主角變成學校校長、女太空人、甚至扭轉她的面部微表情，「因為她笑了那麼多年，應該很累了」，同學這樣解釋自己的創作動機。透過人工智能軟件，同學們成功將自己的獨特構思實踐出來，滿足感大增。

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全 校長鼓勵學生跟科技與時並進

嶺小校長吳曉靈（前排中）表示，由去年開始學校將人工智能應用融入音樂、視覺藝術等學科。（資料圖片）

人工智能︱AI融入音樂視藝科

嶺小校長吳曉靈表示，由去年開始學校將人工智能應用融入音樂、視覺藝術等學科，進行跨科學習，「利用人工智能軟件，學生可以自行構思和實踐獨一無二的創作，大大加強了他們的學習動機和興趣，並進一步打開小朋友的聯想能力和世界觀。」

以今次對文藝復興名畫進行二次創作的活動為例，高年級學生需要選擇一幅具代表性的文藝復興時期畫作，例如達芬奇的《蒙娜麗莎》、米開朗基羅的《創世紀》等，並深度學習如何利用人工智能技術，對畫作進行重構，例如切換風格、創建新內容等，據吳校長觀察所得，學生創作時，最常遇到的難題是如何在原作風格和創新之間取得平衡，

過度依賴AI，會使作品缺乏個人特色；若過度人工修改，則可能失去AI的技術優勢。

學生遞交作品時，亦需要解釋自己的創作動機，以及如何向AI輸入文字指令，「我們希望引導同學了解，儘管人工智能的的運算能力超越人類，但它的運用仍然離不開人類的智慧和創造力」，吳校長補充。

升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習   嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅

嶺小學生利用人工智能軟件，繪畫「AI蒙娜麗莎」名畫。（資料圖片）

該校的電腦科目，也十分著重培育學生的發展計算思維，由小一開始，會教學生利用各式電腦軟件學習編程，到了五年級，學生已經能夠利用軟件創作虛擬場景，配合「VR裝置」走進自己創作的虛擬世界；小六學生則利用簡易的拼圖編程，學習「寫App」開發各種應用程式和遊戲。

直資小學丨引入IB教學理念小班小測小考 嶺小「小而精」培育學生

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 八爪魚爸爸 梁永樂

相關文章

【學校動態】擔任嶺南同學會小學校長16年 鄭安娜宣布退休： 感謝支持及愛護
18:50 2021/11/15
【學校動態】擔任嶺南同學會小學校長16年 鄭安娜宣布退休： 感謝支持及愛護
【愛心老師】嶺小愛心老師俯身傾聽學生心聲　家長讚賞︰一個擁抱勝過千言萬語
11:40 2023/05/05
【愛心老師】嶺小愛心老師俯身傾聽學生心聲　家長讚賞︰一個擁抱勝過千言萬語
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我
09:03 2023/11/20
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

你可能感興趣

【學校動態】擔任嶺南同學會小學校長16年 鄭安娜宣布退休： 感謝支持及愛護
18:50 2021/11/15
【學校動態】擔任嶺南同學會小學校長16年 鄭安娜宣布退休： 感謝支持及愛護
【愛心老師】嶺小愛心老師俯身傾聽學生心聲　家長讚賞︰一個擁抱勝過千言萬語
11:40 2023/05/05
【愛心老師】嶺小愛心老師俯身傾聽學生心聲　家長讚賞︰一個擁抱勝過千言萬語
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我
09:03 2023/11/20
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我
軟件 繪畫 小學 深水埗 視覺藝術 深度學習 人工智能 嶺南大學香港同學會小學

最高瀏覽

綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅