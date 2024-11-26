奶粉罐回收｜美贊臣再推嬰幼兒奶粉罐回收計劃　全港36個HKTVmall收集點回贈$25優惠碼

▲ 美贊臣持續推動環保實踐，再次啟動「罐」蓋新生奶粉罐收集計劃！即日起可到全港36個HKTVmall門市回收，將獲$25優惠碼回贈。

【奶粉罐回收】「美贊臣」再次啟動「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃，持續與家長及各界攜手合作，推動資源回收及循環再造。同時，美贊臣更與本地有機農場合作，捐出到期的配方奶粉作有機肥料之用，以不同方式支持可持續發展，旨在避免資源浪費，並全力推廣綠色生活模式！

▲ 「美贊臣」再次啟動「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃。

美贊臣營養品（香港）有限公司港台市場營銷及用戶招募總監暨港台聯合負責人高家敏表示：「美贊臣陪伴香港父母走過超過半個世紀，除了提供優質的嬰幼兒營養品外，亦持續致力推動環保，為寶寶ready更好將來。我們於2021年推出全港首個嬰幼兒奶粉罐回收計劃，至今已收集一萬個奶粉罐。這次我們再次啟動回收計劃，同時與本地有機農場合作，捐出到期的配方奶粉用作有機肥料種植蔬果，實行雙管齊下，不但做到源頭減廢，更實現循環再生，以實際行動引領本地的可持續發展。」

最新影片推介:

奶粉罐回收｜HKTVmall 36個回收點回贈 $25優惠碼

美贊臣再次與全港最大24小時網上購物商場HKTVmall及非牟利環保團體世界綠色組織合作，推動「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃。由即日起至2025年2月25日，家長可於覆蓋全港18區的36個HKTVmall O2O門市收集站，與孩子一同參與奶粉罐收集行動，從小培養環保習慣，實踐綠色生活，同時獲享HKTVmall購物優惠碼，一舉多得。

活動期間，市民可於星期一至日，下午12時至8時，把任何牌子、已洗淨的嬰幼兒奶粉罐交到指定的HKTVmall O2O門市收集站，即可獲贈價值港幣25元的HKTVmall電子優惠碼，以作購物之用。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶表示：「HKTVmall與美贊臣抱持相同的企業理念，致力於推動綠色轉型及可持續發展，為下一代建立更美好的未來。我們很高興可以繼續與美贊臣及世界綠色組織合作，攜手推出新一輪『罐』蓋新生計劃。計劃自2021年推出以來，深受消費者大力支持，現時HKTVmall O2O門市收集站更遍佈全港18區，希望推動更多家長及小朋友一起加入奶粉罐回收的行列，把回收及減廢融入生活。」

奶粉罐回收｜以配方奶粉種植減少浪費

美贊臣亦與世界綠色組織及富琴有機火龍果農莊合作，捐出到期的配方奶粉用作肥料，栽種各類有機蔬果，讓配方奶粉以另一種方式滋養生命，減少浪費。同時，美贊臣亦與農莊合力推動社區教育活動，讓家長與孩子體驗親子耕種的樂趣，以輕鬆有趣的方式認識環保的生活模式，為計劃添上深一層教育意義！

相關內容:

最佳早餐食物｜吃錯早餐影響專注力難集中 營養師公開早餐地雷食物+5款健康醒腦配搭

補腦食物｜考試季提升孩子腦力專注力 營養師推介3款必吃食物

補腦食物｜改善記憶力必食5種香料 促進腦部發展+防癌+吃出健康情緒

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】