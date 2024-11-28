營養食譜｜毒理專家揭烚菜營養全流失　推薦一種食法助穩定血糖【附9大營養蔬菜】

【蔬菜／沙律／維他命C】近年興起素食，用對煮法營養倍增！有不少專家同指出，烚菜容易流失蔬菜中的營養，營養減半。故此，有毒理專家建議生吃更能夠保留蔬菜中的營養，推薦9種沙律菜，配合簡單調味，保證美味又高纖！

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蔬菜營養｜烚菜 推薦生食更佳

台灣毒理專家招名威在其Facebook專頁發文，指出蔬菜在高溫烹煮的過程中，裡面的維他命C和葉酸等水溶性維他命會被破壞而流失營養，而且青菜中能夠幫助消化的天然酵素，亦會隨著高溫烹煮的過程中失去活性。

故此，他推薦生吃蔬菜能夠攝取更多膳食纖維，促進腸道蠕動防便秘。此外，生吃蔬菜有很多好處：

幫助穩定血糖，減慢餐後血糖升高的速度

減少烹煮食使用過多油、添加物、味精

減少攝取因高溫煮食而產生的有害物質，如反式脂肪、丙烯酰胺

他推薦9種可以生吃的蔬菜，配合建議食法，將營養和味道一同提升：

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9種可以生吃的蔬菜

生菜

青瓜

紅蘿蔔

紫衣甘藍

菠菜（嫩葉）

西蘭花芽苗

芹菜

芝麻菜

甜椒

招名威表示，很多人生吃蔬菜會擔心生物鹼的問題。他解釋，生物鹼會有乾苦澀的味道和感覺，一旦察覺味道有異常，停止進食就能避免中毒。他亦重申，很少人會因為大量吃到生物鹼而死亡，大眾無須擔心。

蔬菜營養｜食前2招除農藥

另外，種植蔬菜少不免會用到農藥，如清洗不乾淨，就會連同農藥和細菌一併吃進肚裡。他教大家可以事前用流動清水和鹽水浸泡後再沖洗，去除農藥和表面細菌。其次是選擇有機或值得信任的蔬菜來源。他亦提醒，人人體質不同，如對於生蔬菜中的草酸或纖維較敏感者，建議適量進食為佳。

防癌食物｜41種活力蔬果排行榜

根據CDC的研究定義，若一種蔬果平均每100kcal熱量，能夠提供17種重要營養素每日攝取量的10%或以上，即為「活力蔬果」，而食用這些食物可降低患上慢性病的風險。當中有41種蔬果符合「超強活力蔬果」之定義，其營養密度評分及排名如下：

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