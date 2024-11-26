聖誕義賣丨聖基道愛心朱古力義賣 為佳節倍添暖意
休閒消費
撰文： 陳珈希
發布時間： 1 小時前
最後更新： 20 分鐘前
聖誕佳節臨近，是時候為摯愛送上祝福。聖基道兒童院今年推出一份別具意義的聖誕禮物之選，讓你向摯愛親友傳情送愛之時，亦為有需要的兒童送上一份甜甜暖意。
聖基道兒童院今年再次與本地著名藝術家Chocolate Rain合作，即日起推出「聖基道愛心朱古力」義賣，三款由Chocolate Rain設計的精美朱古力禮盒可愛得體，而甜美的朱古力又能溫暖人心，可口貼心兩相宜！大家亦可選擇捐出朱古力禮盒，由院方安排送贈本院兒童或其他社福機構，讓關懷成為最好的聖誕禮物！
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今次義賣所籌得的善款主要用以幫助弱勢兒童，支持聖基道兒童院服務營運及發展，促進兒童及青少年健康成長、發展潛能，活出豐盛人生。
「聖基道愛心朱古力」義賣詳情
訂購日期：即日起至2025年2月28日
訂購熱線：查詢：3756 4488／ 9601 6661（WhatsApp）
網上訂購：https://CharityGift.Store
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