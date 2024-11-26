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聖誕義賣丨聖基道愛心朱古力義賣　為佳節倍添暖意

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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聖基道兒童院與Chocolate Rain合作推出「聖基道愛心朱古力」，所得善款用以幫助弱勢兒童，支持聖基道兒童院服務營運及發展，促進兒童及青少年健康成長。(有關機構提供)

聖誕佳節臨近，是時候為摯愛送上祝福。聖基道兒童院今年推出一份別具意義的聖誕禮物之選，讓你向摯愛親友傳情送愛之時，亦為有需要的兒童送上一份甜甜暖意。

聖基道兒童院今年再次與本地著名藝術家Chocolate Rain合作，即日起推出「聖基道愛心朱古力」義賣，三款由Chocolate Rain設計的精美朱古力禮盒可愛得體，而甜美的朱古力又能溫暖人心，可口貼心兩相宜！大家亦可選擇捐出朱古力禮盒，由院方安排送贈本院兒童或其他社福機構，讓關懷成為最好的聖誕禮物！ 

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今次義賣所籌得的善款主要用以幫助弱勢兒童，支持聖基道兒童院服務營運及發展，促進兒童及青少年健康成長、發展潛能，活出豐盛人生。

「聖基道愛心朱古力」義賣詳情

訂購日期：即日起至2025年2月28日

訂購熱線查詢：3756 44889601 6661（WhatsApp）

網上訂購：https://CharityGift.Store

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