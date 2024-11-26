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熱水爐推薦2024︱消委會推薦15款高分熱水爐　快速加熱慳水慳電最平$3480

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

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熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

消委會推薦15款高分熱水爐　快速加熱慳水慳電最平$3480

【熱水爐／消委會推薦／電熱水爐／煤氣熱水爐／儲水式熱水爐】天冷沖涼實在痛苦，需要擁有一部好用的熱水爐！消委會測試市面上3類熱水爐，分別為煤氣熱水爐、石油氣熱水爐及儲水式熱水爐，從32款樣本中評選出15款高分推薦！

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熱水爐推薦2024︱20款氣體熱水爐 13款獲4.5近滿分評價

消委會測試市面上20款氣體熱水爐，其中包括11款煤氣熱水爐、9款石油氣熱水爐。評測項目分為：

  • 安全測試
  • 熱水流量及熱效率
  • 加熱速度

在安全測試方面，20款樣本中絕大部分都能通過水壓測試，效能達到聲稱水平。而熱水爐的熱效能表現可以反映其節省能源及慳電程度，消委會假設自來水溫度為15度，而洗澡熱水需40度熱水，從而計算出熱水爐溫升25度時的實際熱水流量。結果顯示，20個樣本的數據吻合程度介乎89至109%，當中18款可達95%以上，表現不俗。但在聲稱熱水流量介乎每分鐘12至13升的煤氣熱水爐當中，售價差異頗大。在同類型高分樣本中，最貴型號售價$9,110，與最便宜售價$4,380的樣本相差逾倍，反映低價款式表現或與貴價品同樣出色。

另外，按消委會的標準建議，量得樣本輸出熱水的溫度達到溫升約40度所需時間，不大於35秒為佳。20個樣本中，加熱時間最慢需36秒；1個樣本速度最快，僅11秒便可出40°C熱水。

熱水爐推薦2024︱12款儲水式電熱水爐 2款獲4.5高分

消委會亦與機電工程署合作，測試市面上12款儲水式電熱水爐的安全及效能，其中包括7款單膽及5款雙膽電熱水爐，容量由14至35升不等。評測項目分為：

  • 加熱速度
  • 持續可供應熱水時間
  • 安全度
  • 省電能力
  • 價格

加熱速度方面，消委會以每公升容量作比較，發現各樣本加熱速度以每公升而言差異不大。其中，花灑式樣本加熱時間最快為1.12分鐘、無排氣管式最快加熱速度1.07分鐘。12款樣本的實際總加熱時間由約17至42分鐘。以相同設計而言，容量愈大則所需加熱時間愈長。

儲水式電熱水爐又被喻為「處死式電熱水爐」，原因是在寒冷的冬天其供應熱水時間不足，沖涼時必須如特種兵般「快狠準」。消委會模擬冬天淋浴時，各樣本在每分鐘水流5公升下，持續供應40至45度熱水的時間，發現花灑式樣本整體表現較為理想，其中每公升容量可持續供應熱水0.41至0.54分鐘，其中3款更達0.5分鐘或以上。

消委會表示，儲水式電熱水爐可持續供應熱水時間，一般與其容量掛鈎。但即使容量較高（35升）款式，持續供應熱水時間亦不超過15分鐘（樣本表現普遍12.4至14.1分鐘）；容量較低的樣本更可低至6.6分鐘。消委會建議，如要增加供應熱水時間，可考慮配用水流量較少而合規格的花灑頭。

至於所需電費，消委會解釋，儲水式熱水爐或需要保持運作以將水加熱，因此備用狀態下耗電量亦一般較高。消委會根據機電署資料計算各樣本的估算電費，假設每年備用時間為1800小時（即每日處於備用時間5小時），以及每度電$1.7價錢計算，最便宜的樣本為「花灑式單膽」，每年電費由$44至103不等。

15款4.5分熱水爐推薦名單：

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同場加映：7款總評4星高分浴室寳（評分由低至高排列）

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