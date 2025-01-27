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保暖內衣推薦｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會實測20款最強保暖內衣，5款童裝愈洗愈暖最平$59。

【保暖內衣／HEATTECH／消委會測試結果】冷鋒襲港！天文台今早（27日）錄得入冬以來最低氣溫10.6度。天氣轉冷，家長要為子女準備禦寒衣物，以免小朋友著涼生病。消委會曾測試20款保暖內衣功能，發現當中有15款產品均被證實會愈洗愈暖，而TOPick就精選了5款產品同樣有童裝，各位爸媽必睇！

消委會保暖內衣推薦｜消委會測試20款保暖內衣

據消委會進行的一項保暖內衣測試，在20款產品中測試其經過多次洗濯後的保暖能力。測試中，消委會模擬用家在整個冬季穿着樣本30次，再測量其布料的熱阻，發現15款產品均被證實會越洗越暖，其中6款甚至可比未洗前暖2成。

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消委會保暖內衣推薦｜保溫值明顯提高20%

而該6款比未洗前可暖2成的產品，分別是「Uniqlo」Heattech Extra Warm內衣、「Bossini」Ztay Warm內衣、「雞仔嘜」的「心膚吸」內衣、「Topvalu」的Peace Fit瞬間溫感內衣、「Gunze」Hotmagic內衣及「Thermowave」Original Active Base Layer，保溫值均比洗濯前高20%以上。

在眾多產品中，以Thermowave升得最多的為，其平均保溫值由洗濯前的0.10clo增至0.28clo，前後相差約1.8倍；Uniqlo的保暖值亦由0.17clo升至0.22clo；Bossini由0.14clo升至0.18clo；雞仔嘜則由0.19clo升至0.23clo；最後Topvalu由0.12clo升至0.19clo。

其他品牌方面，保暖能力則只在清洗30次後輕微提升，例如Baleno的保暖值由0.23clo升至0.26clo，馬莎的Everyday Warmth Thermal Heaten內衣則由0.21clo升至0.22clo。

消委會保暖內衣推薦｜5款童裝愈洗愈暖

而TOPick就精選了5款愈洗愈暖的產品，均有童裝，價格由$59至$218不等，詳見如下：

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消委會保暖內衣推薦｜UNIQLO HEATTECH保暖內衣原理

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，曾邀請時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，解釋保暖內衣的原理及穿法。

他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因為運用了特殊的發熱質料製造，就算不作任何活動，人體一天都會釋放出800毫升的水蒸氣，保暖內衣的特殊纖維，就是捕捉皮膚釋放出來的水蒸氣，令水蒸氣無法動彈，然後釋放出熱能，再透過特殊纖維排出，達到保暖的效果。

不過，如果保暖內衣都有正確穿法，穿錯便無法100％發揮功效，點擊下圖瀏覽3個錯誤穿法：

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