  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 17:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

野餐好去處2024｜全港12大草地野餐好去處推介　歐陸建築打卡+超靚海景睇日落

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

野餐的季節又到喇！即睇全港12大野餐好去處推介！

【香港草地/野餐好去處2024/免費親子好去處】天氣轉涼，最適合一家大小去野餐！香港有不少靚草地是野餐好地方，適合大家休閒聚會，或親子玩樂。TOPick為大家整理了12大野餐好去處，即睇詳情！

草地野餐好去處2024｜1.添馬公園

港島區交通最方便的大草地，必定要數位於金鐘的添馬公園。佔地1.76公頃的添馬公園，擁有一大片草地，由政府總部延伸至海邊。

添馬公園
地址：香港金鐘夏慤道
交通：港鐵金鐘站A出口
開放時間：24小時開放

點擊圖片放大
+2

草地野餐好去處2024｜2.中山紀念公園

位於西營盤的中山紀念公園，佔地3公頃，中央位置的大草地，正對著是一排樓景，背面則是一望無際的維港景色，相當適合一家大細聚會。公園內還設有兒童遊樂場，以及延綿的海濱長廊，可以附近散步。

中山紀念公園
地址：西營盤東邊街北16號
交通：港鐵西營盤站A2出口步行約6分鐘 
開放時間：24小時開放

點擊圖片放大
+2

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

草地野餐好去處2024｜3.數碼港海濱長廊

香港高樓聳立，讓人感到壓迫，來到數碼港海濱長廊，坐在大片草地上，看向一望無際的大海，讓人特別放鬆。這裡的草地範圍相當廣闊，一家大小可以享受靜謐的空間。

數碼港海濱長廊
地址：鋼綫灣數碼港道100號
前往方法：由數碼港巴士總站沿資訊道直行至盡頭，步行時間約5-10分鐘。
開放時間：7:00-23:00

草地野餐好去處2024｜數碼港海濱長廊的草地範圍相當廣闊，一家大小可以享受靜謐的空間。（香港經濟日報資料圖片）

草地野餐好去處2024｜4.啟德郵輪碼頭公園

佔地達8.54公頃的啟德跑道公園，位於郵輪碼頭的旁邊，可以坐在草坪，飽覽維多利亞港、觀塘及鯉魚門一帶的風景。園內也設有其他觀景平台、休憩處及噴泉廣場等，可以散步於此，稍為遠離煩囂，享受片刻的慢活時光。

啟德郵輪碼頭公園
地址：九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台
交通：巴士5R、22、22M或專線小巴86線
開放時間：7:00-23:00

草地野餐好去處2024｜啟德郵輪碼頭公園位於郵輪碼頭的旁邊，可以坐在草坪，飽覽維多利亞港、觀塘及鯉魚門一帶的風景。（香港經濟日報資料圖片）

草地野餐好去處2024｜5.西九文化區

東九龍有郵輪碼頭大草地，西九龍也有西九文化區，周末時分文化區的草坪便會坐滿野餐、放風的人，非常寫意。大家也可以在海濱長廊散步，遠眺維港景色，所以中秋有不少人會相聚此地賞月。

西九文化區
地址：西九文化區藝術公園及海濱長廊
交通：港鐵九龍站E4或E5出口步行約10分鐘
開放時間：24小時開放

點擊圖片放大
+2

草地野餐好去處2024｜6.佐敦谷公園

尚未有啟德跑道公園前，說到大草地，大部分東九龍人都會想到佐敦谷公園。公園佔地約6.3公頃，單是草地已有兩大幅，非常適合一家大細。除了大草地，公園內設有一個達國際級水平的遙控模型賽車場，亦有園藝教育中心、四季花園、杜鵑園等各種設施，且公園交通方便，吸引不少人前來。

佐敦谷公園
地址：新清水灣道71號
交通：港鐵彩虹站B出口
開放時間：5:00-23:00

點擊圖片放大
+2

草地野餐好去處2024｜7.大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，佔地22公頃，長達1,200米的海濱長廊是不少人散步、野餐的好去處。園內的草地雖不算廣闊，但有大量的綠化空間，亦設有回歸紀念塔兒童遊樂場、海濱長廊等設施。

大埔海濱公園
地址：新界大埔大發街
交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士；港鐵大埔墟港鐵站B出口步行30分鐘
開放時間：24小時開放

草地野餐好去處2024｜大埔海濱公園的草地雖不算廣闊，但有大量的綠化空間，亦設有回歸紀念塔兒童遊樂場、海濱長廊等設施。（民政事務署圖片）

草地野餐好去處2024｜8.觀塘海濱花園

沿著海濱長廊有一片草地，大家可以在旁邊散步或坐在長椅上欣賞海景，眺望維港、鯉魚門等景色，還可以欣賞日落。不少人會在草地上野餐，度過休閒的時光。

地址：觀塘海濱道80號
交通方式：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘
開放時間：24小時開放

點擊圖片放大
+2

草地野餐好去處2024｜9.迪欣湖

說到野餐，迪欣湖是港人最受歡迎的野餐地。迪欣湖是香港最大的人工湖，四周環境清幽，有圍繞著湖水的大草地，噴泉和山景，適合一家大小野餐。

維多利亞公園
地址： 大嶼山竹篙灣迪欣湖活動中心
交通方法：迪士尼站步往巴士總站乘搭R8A
開放時間：24小時開放

點擊圖片放大
+2

草地野餐好去處2024｜10.青衣公園

青衣公園內有人工湖，湖畔種植了許多落羽杉和水杉，秋季一到，樹葉便會變紅，一片紅葉美景將呈現眼前。散步於落羽杉之下，又或在草地上野餐亦非常寫意。春天時份，公園的花卉也會盡開，也是賞花好去處之一。

青衣公園
地址：青衣青敬路60號
交通方法：青衣站B或C出口，沿青敬路走約5分鐘
開放時間：05:30-23:30

點擊圖片放大
+3
+2

草地野餐好去處2024｜11.清水灣大坳門

清水灣大坳門除了是政府認可的風箏場，亦設有燒烤場，小朋友可以在草地上放風箏野餐，也可以燒烤，享受郊外遊玩的樂趣。

清水灣大坳門
地址：西貢清水灣
前往方法：鑽石山港鐵站乘91號巴士；或將軍澳港鐵站乘103M小巴，於大坳門道站下車步行約20分鐘
開放時間：24小時開放

草地野餐好去處2024｜12.山頂公園

位於太平山的山頂公園，潦闊的草坪，加上富有歐陸建築風格的古典石階、守衛和涼亭，適合野餐之餘，也非常適合打卡。從涼亭和觀景台更可眺望南丫島、薄扶林水塘等景色。

山頂公園
地址：山頂柯士甸山道
交通方法：中環交易廣場巴士總站乘15號巴士，約35分鐘
開放時間：24小時開放

草地野餐好去處2024｜山頂公園有歐陸建築風格的古典石階和涼亭，適合野餐之餘，也非常適合打卡。（旅遊發展局圖片）

更多好去處相關報道：

2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑

聖誕好去處2024｜韓國人氣DINOTAENG登陸東薈城　6米高巨型冰屋/冰釣互動遊戲/獨家盲盒

聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon冬日大冒險」　逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組

免費親子好去處｜直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區　8米高繩網陣瀡滑梯超好玩

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑
14:27 2024/11/26
2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
20:50 2024/10/10
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
香港博物館2024｜18大香港博物館合集　免費入場探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】
08:00 2024/11/02
香港博物館2024｜18大香港博物館合集　免費入場探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】
聖誕好去處︱愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典又玩又食　送出8千張船票【附聖誕活動一覽】
19:01 2024/11/25
聖誕好去處︱愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典又玩又食　送出8千張船票【附聖誕活動一覽】
聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位
11:59 2024/11/26
聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位
聖誕好去處丨LEGO首推「Build To Give」愛心親子社區導賞團　全城同拼心心贈予社區傳遞社區
15:46 2024/11/26
聖誕好去處丨LEGO首推「Build To Give」愛心親子社區導賞團　全城同拼心心贈予社區傳遞社區

你可能感興趣

2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑
14:27 2024/11/26
2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
20:50 2024/10/10
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
香港博物館2024｜18大香港博物館合集　免費入場探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】
08:00 2024/11/02
香港博物館2024｜18大香港博物館合集　免費入場探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】
好去處 親子活動 玩樂 遊樂場 佐敦谷公園 大埔海濱公園 維多利亞公園 海濱花園 西九文化區 佐敦

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳