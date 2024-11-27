野餐好去處2024｜全港12大草地野餐好去處推介　歐陸建築打卡+超靚海景睇日落

▲ 野餐的季節又到喇！即睇全港12大野餐好去處推介！

【香港草地/野餐好去處2024/免費親子好去處】天氣轉涼，最適合一家大小去野餐！香港有不少靚草地是野餐好地方，適合大家休閒聚會，或親子玩樂。TOPick為大家整理了12大野餐好去處，即睇詳情！

草地野餐好去處2024｜1.添馬公園

港島區交通最方便的大草地，必定要數位於金鐘的添馬公園。佔地1.76公頃的添馬公園，擁有一大片草地，由政府總部延伸至海邊。

添馬公園

地址：香港金鐘夏慤道

交通：港鐵金鐘站A出口

開放時間：24小時開放

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草地野餐好去處2024｜2.中山紀念公園

位於西營盤的中山紀念公園，佔地3公頃，中央位置的大草地，正對著是一排樓景，背面則是一望無際的維港景色，相當適合一家大細聚會。公園內還設有兒童遊樂場，以及延綿的海濱長廊，可以附近散步。

中山紀念公園

地址：西營盤東邊街北16號

交通：港鐵西營盤站A2出口步行約6分鐘

開放時間：24小時開放

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草地野餐好去處2024｜3.數碼港海濱長廊

香港高樓聳立，讓人感到壓迫，來到數碼港海濱長廊，坐在大片草地上，看向一望無際的大海，讓人特別放鬆。這裡的草地範圍相當廣闊，一家大小可以享受靜謐的空間。

數碼港海濱長廊

地址：鋼綫灣數碼港道100號

前往方法：由數碼港巴士總站沿資訊道直行至盡頭，步行時間約5-10分鐘。

開放時間：7:00-23:00

▲ 草地野餐好去處2024｜數碼港海濱長廊的草地範圍相當廣闊，一家大小可以享受靜謐的空間。（香港經濟日報資料圖片）

草地野餐好去處2024｜4.啟德郵輪碼頭公園

佔地達8.54公頃的啟德跑道公園，位於郵輪碼頭的旁邊，可以坐在草坪，飽覽維多利亞港、觀塘及鯉魚門一帶的風景。園內也設有其他觀景平台、休憩處及噴泉廣場等，可以散步於此，稍為遠離煩囂，享受片刻的慢活時光。

啟德郵輪碼頭公園

地址：九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台

交通：巴士5R、22、22M或專線小巴86線

開放時間：7:00-23:00

▲ 草地野餐好去處2024｜啟德郵輪碼頭公園位於郵輪碼頭的旁邊，可以坐在草坪，飽覽維多利亞港、觀塘及鯉魚門一帶的風景。（香港經濟日報資料圖片）

草地野餐好去處2024｜5.西九文化區

東九龍有郵輪碼頭大草地，西九龍也有西九文化區，周末時分文化區的草坪便會坐滿野餐、放風的人，非常寫意。大家也可以在海濱長廊散步，遠眺維港景色，所以中秋有不少人會相聚此地賞月。

西九文化區

地址：西九文化區藝術公園及海濱長廊

交通：港鐵九龍站E4或E5出口步行約10分鐘

開放時間：24小時開放

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草地野餐好去處2024｜6.佐敦谷公園

尚未有啟德跑道公園前，說到大草地，大部分東九龍人都會想到佐敦谷公園。公園佔地約6.3公頃，單是草地已有兩大幅，非常適合一家大細。除了大草地，公園內設有一個達國際級水平的遙控模型賽車場，亦有園藝教育中心、四季花園、杜鵑園等各種設施，且公園交通方便，吸引不少人前來。

佐敦谷公園

地址：新清水灣道71號

交通：港鐵彩虹站B出口

開放時間：5:00-23:00

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草地野餐好去處2024｜7.大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，佔地22公頃，長達1,200米的海濱長廊是不少人散步、野餐的好去處。園內的草地雖不算廣闊，但有大量的綠化空間，亦設有回歸紀念塔兒童遊樂場、海濱長廊等設施。

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士；港鐵大埔墟港鐵站B出口步行30分鐘

開放時間：24小時開放

▲ 草地野餐好去處2024｜大埔海濱公園的草地雖不算廣闊，但有大量的綠化空間，亦設有回歸紀念塔兒童遊樂場、海濱長廊等設施。（民政事務署圖片）

草地野餐好去處2024｜8.觀塘海濱花園

沿著海濱長廊有一片草地，大家可以在旁邊散步或坐在長椅上欣賞海景，眺望維港、鯉魚門等景色，還可以欣賞日落。不少人會在草地上野餐，度過休閒的時光。

地址：觀塘海濱道80號

交通方式：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘

開放時間：24小時開放

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草地野餐好去處2024｜9.迪欣湖

說到野餐，迪欣湖是港人最受歡迎的野餐地。迪欣湖是香港最大的人工湖，四周環境清幽，有圍繞著湖水的大草地，噴泉和山景，適合一家大小野餐。

維多利亞公園

地址： 大嶼山竹篙灣迪欣湖活動中心

交通方法：迪士尼站步往巴士總站乘搭R8A

開放時間：24小時開放

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草地野餐好去處2024｜10.青衣公園

青衣公園內有人工湖，湖畔種植了許多落羽杉和水杉，秋季一到，樹葉便會變紅，一片紅葉美景將呈現眼前。散步於落羽杉之下，又或在草地上野餐亦非常寫意。春天時份，公園的花卉也會盡開，也是賞花好去處之一。

青衣公園

地址：青衣青敬路60號

交通方法：青衣站B或C出口，沿青敬路走約5分鐘

開放時間：05:30-23:30

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草地野餐好去處2024｜11.清水灣大坳門

清水灣大坳門除了是政府認可的風箏場，亦設有燒烤場，小朋友可以在草地上放風箏野餐，也可以燒烤，享受郊外遊玩的樂趣。

清水灣大坳門

地址：西貢清水灣

前往方法：鑽石山港鐵站乘91號巴士；或將軍澳港鐵站乘103M小巴，於大坳門道站下車步行約20分鐘

開放時間：24小時開放

草地野餐好去處2024｜12.山頂公園

位於太平山的山頂公園，潦闊的草坪，加上富有歐陸建築風格的古典石階、守衛和涼亭，適合野餐之餘，也非常適合打卡。從涼亭和觀景台更可眺望南丫島、薄扶林水塘等景色。

山頂公園

地址：山頂柯士甸山道

交通方法：中環交易廣場巴士總站乘15號巴士，約35分鐘

開放時間：24小時開放

▲ 草地野餐好去處2024｜山頂公園有歐陸建築風格的古典石階和涼亭，適合野餐之餘，也非常適合打卡。（旅遊發展局圖片）

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