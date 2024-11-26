  • 23°C
香港時間：20241126日 (二) 15:22

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跆拳爸爸︱67歲父代表港隊出戰跆拳道賽　Lokman@MIRROR打氣獲父放手發展「舞林」

育兒資訊

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

楊樂文爸爸已經年屆67歲，但仍然有心有力，代表港隊出戰。

【MIRROR/楊樂文/楊志英/跆拳道】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）8歲起跟父親楊志英學跆拳道教練，已年屆67歲的楊父，至今仍然熱愛跆拳道，並且是港隊成員，今年5月曾為香港勇奪亞錦賽銀牌。而本月尾，楊父將會代表港隊，出戰「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽 」，近日大會在社交平台出post介紹楊志英，向來對家事低調的Lokman，特別給like為父打氣！

最新影片:

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽，首次於香港舉行，吸引來自80個國家及地區選手出戰，香港會派出約50名運動員作賽。楊志英參加65歲以上組別，他為了比賽年頭開始進行密集式訓練，對於今次在香港舉行，表示很開心，有主場之利會更加落力，更希望透過這個活動可以推廣跆拳道，「亦令大家知道呢項運動冇年齡限制」。

星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校

MIRROR隊長︱傳承爸爸自律

楊父仍然有擔任興趣班教練，更指跆拳道給他很多做人處事的啟示，如尊師重道、嚴守紀律、克己修身、以禮待人等等。由於他是港隊的大師兄，會時刻提醒自己以身作則，這點Lokman作為MIRROR隊長，可說是傳承自爸爸。

點擊圖片放大
+4
+3

MIRROR隊長︱8歲跟父親學跆拳道

Lokman在8歲左右，跟父親學跆拳道，考獲黑帶後專心在跳舞方面發展，而楊志英亦支持兒子向自己的興趣發展，沒有強逼他一定要打跆拳。

Lokman在15、6歲時，在無綫劇集《天幕下的戀人》中飾演黃宗澤師弟、「禮義跆拳道會」學員。原來當時劇組找來其父工作的拳館任顧問，Lokman曾說：「誤打誤撞，就不如拍吓啦。」楊父希望出賽當天，家人會到場支持，並想在主場觀眾面前，嘗試爭奪冠軍，相信Lokman會繼續以行動撐爸爸。

靚媽學生相｜盤點10位星級靚媽清純學生相　黃翠如陳自瑤由細靚到大+朱千雪似混血兒

點擊圖片放大
+4
+3

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽　奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名
16:58 2024/11/21
星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽　奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名
星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位　12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣
18:27 2024/11/22
星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位　12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
14:29 2024/11/25
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
【勇於追夢】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子
17:32 2021/12/16
【勇於追夢】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子
MIRROR少年時｜TVB劇集重播又驚現MIRROR成員　18年前Lokman青澀樣曝光
19:34 2024/11/05
MIRROR少年時｜TVB劇集重播又驚現MIRROR成員　18年前Lokman青澀樣曝光
【MIRROR功課】MIRROR變中學工作紙題目　Edan似「通緝犯」老師被罵出題馬虎
16:44 2023/09/14
【MIRROR功課】MIRROR變中學工作紙題目　Edan似「通緝犯」老師被罵出題馬虎

你可能感興趣

星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽　奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名
16:58 2024/11/21
星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽　奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名
星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位　12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣
18:27 2024/11/22
星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位　12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
14:29 2024/11/25
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
楊樂文 家庭教育 正能量 運動員 運動 黃宗澤 跆拳道 社交平台

最高瀏覽

綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅