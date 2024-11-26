跆拳爸爸｜67歲父代表港隊出戰跆拳道賽　Lokman@MIRROR打氣獲父放手發展「舞林」

▲ 楊樂文爸爸已經年屆67歲，但仍然有心有力，代表港隊出戰。

【MIRROR/楊樂文/楊志英/跆拳道】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）8歲起跟父親楊志英學跆拳道教練，已年屆67歲的楊父，至今仍然熱愛跆拳道，並且是港隊成員，今年5月曾為香港勇奪亞錦賽銀牌。而本月尾，楊父將會代表港隊，出戰「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽 」，近日大會在社交平台出post介紹楊志英，向來對家事低調的Lokman，特別給like為父打氣！

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香港2024世界跆拳道品勢錦標賽，首次於香港舉行，吸引來自80個國家及地區選手出戰，香港會派出約50名運動員作賽。楊志英參加65歲以上組別，他為了比賽年頭開始進行密集式訓練，對於今次在香港舉行，表示很開心，有主場之利會更加落力，更希望透過這個活動可以推廣跆拳道，「亦令大家知道呢項運動冇年齡限制」。

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MIRROR隊長︱傳承爸爸自律

楊父仍然有擔任興趣班教練，更指跆拳道給他很多做人處事的啟示，如尊師重道、嚴守紀律、克己修身、以禮待人等等。由於他是港隊的大師兄，會時刻提醒自己以身作則，這點Lokman作為MIRROR隊長，可說是傳承自爸爸。

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MIRROR隊長︱8歲跟父親學跆拳道

Lokman在8歲左右，跟父親學跆拳道，考獲黑帶後專心在跳舞方面發展，而楊志英亦支持兒子向自己的興趣發展，沒有強逼他一定要打跆拳。

Lokman在15、6歲時，在無綫劇集《天幕下的戀人》中飾演黃宗澤師弟、「禮義跆拳道會」學員。原來當時劇組找來其父工作的拳館任顧問，Lokman曾說：「誤打誤撞，就不如拍吓啦。」楊父希望出賽當天，家人會到場支持，並想在主場觀眾面前，嘗試爭奪冠軍，相信Lokman會繼續以行動撐爸爸。

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