衛生巾｜內地多個衛生巾品牌被指偷工減料　小紅書湧現到香港搶購M巾攻略

▲ 內地多個衛生巾品牌被指偷工減料，小紅書湧現到香港搶購M巾攻略。

自11月初，有博主在小紅書上傳影片，指內地多個品牌的衛生巾存在虛標問題起，多款衛生巾被曝存在偷工減料、使用熒光劑、有蟲卵附著等安全問題，其中不免多個國際品牌，消費者對市場陷入信任危機。

事件輿論發酵後，小紅書出現大量港版衛生巾「體驗感更好」、「更加安全」的帖文及購買攻略，令不少女士想買港版衛生巾。近日，不少代購來港搶購大量衛生巾，某品牌更直接售罄，引起兩地網民熱議。

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衛生巾｜內地多個衛生巾品牌被指存安全問題

衛生巾產品爭議始於11月初，一名博主測量市面上的衛生巾產品，發現有多款產品存在虛標長度問題，引起網民關注。隨後不少博主相繼自發測試，指大多品牌衛生巾皆存在問題，包括甲醛超標、使用熒光劑增白、原料發霉、蟲卵附著、疑辱女廣告詞等問題。

內地社交平台一時充斥著「市面已無合格衛生巾可用」的聲音，不少女性在氣憤的同時，亦憂心如何才能夠購得合格、安全的衛生巾產品。目前，新的「衛生巾國家標準」正在起草，並向社會徵集意見反饋。

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衛生巾｜代購於香港搶購大量衛生巾

自內地女性對衛生巾品牌出現信任危機後，部分小紅書網民關注到香港衛生巾產品，並以早前消委會測試的衛生巾結果為參考，欲購買港版衛生巾。隨後，以「香港消委會測評高分衛生棉」、「香港衛生巾推薦，安心使用」、「今天你囤衛生巾了嗎？」、「以後就在香港買衛生巾」等為題的攻略帖文在社交平台湧現。

不少網民開始尋求香港代購代買港版衛生巾，代購則於網絡上傳本港商舖的衛生巾貨架圖片，引不少網民評論「如何代買？」、「求代購」等，更有人表示「打算專門去香港買衛生巾」。據網傳圖片可見，萬寧、屈臣氏、百佳等門店，有人購買大量衛生巾，產品裝滿購物籃，更有甚者購買的衛生巾數量裝滿行李箱。

衛生巾｜網民質疑有人刻意製造焦慮

有香港網民就來港購買大量衛生巾表示，「不至於」、「唔知啲人去香港搶m巾係咩心理」、「點解要嚟香港買呀？我反而會返大陸買」、「已經漲價了」、「兩邊都用，感覺沒差」、「昨天去中港城的萬寧聽到啲服務員講某牌子的衛生巾要調貨，被內地人買空了」，但有博主測試發現某港版衛生巾亦存在長度不足及使用熒光劑的問題。

不過，亦有網民質疑有人刻意製造焦慮，「代購狂喜」、「代購又要發財了」、「有人帶節奏？」、「先製造輿論，然後又開始炒貨，每次都一樣」；更指購買港版衛生巾並非長久之計，應向有關部門積極反饋意見。

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