港產片｜《看我今天怎麼說》《爸爸》 素人新演員鬥戲 世界聾人先生+18歲新秀表現吸睛

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》勇奪第61屆台灣金馬獎最佳女主角，戲中與游學修、吳祉昊對戲演活聾人溝通世界。

除了《看我今天怎麼說》，即將於下月上映的《爸爸》 亦備受關注。特別的是，這兩部電影均由素人新演員擔任主角，究竟他們屬何方神聖？下文為你拆解。

寫實題材引人入勝

近年港產片多從社會寫實題材入手，如去年的《年少日記》、《白日之下》談學童自殺與傳媒業。《看我今天怎麼說》探討聾人身份認同。

▲ 鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》素恩一角勇奪金馬影后，她於咬字、語氣上落足苦功，還原深度聽障者的說話狀況。

《爸爸》 則由擅於處理奇案的翁子光執導，由一宗家庭倫常慘案而起。電影如鏡，觀眾將隨鏡頭窺探不同角色的心路歷程，嘗試代入、理解不同人的處境，在反思之間尋找屬於自己的得着。

《看我今天怎麼說》x 世界聾人先生

導演黃修平新作《看我今天怎麼說》主角鍾雪瑩及游學修分別飾演聽障人士及聾人，苦練手語展示無聲世界的溝通文化。

戲內另一主角吳祉昊（Marco）為聾人演員，素人出身的他首次拍電影便擔大旗，原來是導演的意思。

黃修平指籌備《看》時已想有一定程度的聾人參與，初次與Marco見面時便覺得他相當適合角色。拍攝前黃修平亦資助Marco參與大量戲劇訓練，初登大銀幕的Marco演出自然，與鍾雪瑩連場對手戲中，充分展現角色為了生活，不得不妥協的掙扎與迷惘。

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現正修讀港大資訊管理系的Marco是位文武雙全的高材生，畢業後打算再攻讀法律博士，成為全港首位聾人律師，為聾人爭取公義。去年他更衝出國際參加「世界聾人先生小姐大賽」，勇奪冠軍及最上鏡先生殊榮。

《爸爸》x 18歲年輕新秀

《爸爸》藍本為荃灣享和街弒母殺妹案，故事極之沉重。戲中爸爸由影帝劉青零飾演，兇手兒子則由年僅18歲的新演員蘇文濤（Dylan）擔任。

今年剛升讀大學的Dylan由導演翁子光相中，翁子光分享曾有多位演員試鏡，卻始終未覓得合適人選。惟經朋友介紹下見到Dylan，覺得他的形象相當切合角色，便大膽選用。

首次拍戲便與影帝合作，Dylan坦言初次見到劉青雲時感覺稍有距離感，隨拍攝漸漸熟絡。戲內父子既是親人亦是仇人，但爸爸由知道妻女被殺至到監獄探望兒子，從無一句怪責，只想知道原因。

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即使被困在創傷、愛恨交纏，他仍然選擇用自己的方式去愛和理解兒子。Dylan所演的兒子情緒複雜，內疚、不解纏繞在心頭卻無從表達，其空洞眼神，平淡且疏離的語氣恰到好處。

《不赦之罪》x 偶像初登大銀幕

P1X3L成員George（歐鎮灝）去年憑劇集《那年盛夏我們綻放如花》嶄露頭角，演技備受肯定。其電影處男作《不赦之罪》與黃秋生、蘇玉華兩大好戲之人合作，George於戲內挑戰少年強姦犯的角色，他坦言拍攝強暴戲時心情混亂又複雜，其後更反覆思索角色的心境。

▲ P1X3L成員George入行初期被視為花瓶，近年演技實力大躍進，《那年盛夏我們綻放如花》何晞賢一角成為其代表作。（georgeau.8@Instagram）

電影早前入圍本屆東京電影節「亞洲未來」單元，George憑出眾外形搶盡風頭，被封為「港版新田真劍佑」。有網民分享日本人大讚George「好靚仔」，得知他為香港男子偶像組合成員十分驚訝，立即追蹤其社交平台。

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