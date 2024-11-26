香港迪士尼丨李幸倪首度於香港迪士尼樂園城堡演唱　Gin Lee：完成咗我想於城堡開唱嘅願望

▲ Gin Lee在香港迪士尼樂園演出。

日前，李幸倪（Gin Lee）到香港迪士尼樂園演出迪士尼傳統聖誕節目「迪士尼聖誕音樂Live！」，聖誕音樂夜以家傳戶曉的迪士尼聖誕樂章傳頌關於禮物的溫馨故事，為大家送上一場音樂盛宴。



當晚，Gin Lee與香港兒童合唱團在奇妙夢想城堡前演唱多首經典歌曲，並跟米奇與好友為賓客以音樂送上祝福。演出結合光影投射、噴泉水柱與煙火，讓整個夜空都充滿著節日音樂的氣息。

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▲ 李幸倪「迪士尼聖誕音樂Live！」

Gin Lee紫色晚裝裙登場

Gin Lee分享道：「可以喺奇妙夢想城堡前表演本身已經好夢幻！成件事好靚，加埋一啲effect、煙花效果、燈光，全部都係非常之靚嘅畫面。我見到嚟睇嘅觀眾，無論大朋友定小朋友，佢哋都充滿喜悅，我覺得好開心，好榮幸有呢一次嘅機會可以同一班迪士尼朋友一齊表演。」



在表演中，Gin Lee以紫色low cut晚裝裙配上一頭金色長髮現身。

▲ Gin Lee靚爆登場。

原來為這次演出，她事前已試了十多條裙，稱「服裝上面花咗好多時間，試咗差唔多十幾條裙。之前大概知道成個setting係點樣，目標係想好完美咁融入成個setting。呢條裙無論顏色同cutting都好配合成個主題，加埋化妝、髮型同埋accessories全部都花咗好多心思去配搭，出嚟嘅效果都好靚，自己都好開心。」又笑說：「感覺好似完成咗我想成為公主嘅願望，哈哈。」



問到聖誕節部署，她謂如沒有工作安排，便會跟屋企人食聖誕大餐，稱「年尾通常唔會去旅行，會留返喺香港慶祝。我都會佈置屋企，播吓聖誕歌，有啲Christmas嘅氣氛，都想同屋企人一齊入香港迪士尼樂園體驗呢度嘅飄雪聖誕，同埋食聖誕大餐，感受充滿迪士尼特色嘅聖誕傳統。」

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