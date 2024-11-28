校長專訪｜彩虹邨基華小學學生開小賣部做「老闆仔」　飼養20款海洋生物推動生命教育

▲ 中華基督教會基華小學校長林逸龍認為，讓學生做「老闆」可以實現學生願望，同時培養他們的競爭力。

【中華基督教會基華小學/彩虹邨重建/校網45】大家兒時夢想可有想過開設小賣部？中華基督教會基華小學可以助你實現願望，她們沒有小賣部，校長林逸龍就讓學生化身「老闆仔」，充當策劃統籌，一手一腳包辦入貨、營銷、溝通協作，培養學生批判思維與解難能力，應對21世紀各種挑戰。

位於彩虹邨的中華基督教會基華小學，各級分別設4班，以啟發學生潛能、勇於承擔的世界公民為宗旨，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、著名演員潘燦良、歌手林一峰兄妹均是該校校友。基華1964年創校至今60年，校舍經歷歲月的洗禮，將伴隨第一期重建的彩虹邨於2028年搬遷，獲政府同區重置新校舍，預計數年後無縫遷校。

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校長林逸龍接受TOPick訪問時表示，校方除著重學生學業，亦鼓勵他們多參與課外活動，上午課節為各科教學時間，下午則分為奇趣時段、主題學習及生活技能，「中、英、數、常、音、體、美各科的知識，會融入主題學習當中，希望培訓學生成為具創意、解難、溝通及協作能力的未來領袖」。

▲ 中華基督教會基華小學校長林逸龍（左二）非常疼愛學生，視他們為自己的兒女。（陳慧安攝）

基華小學校長｜開小賣部學做老闆

小五其中一項主題學習，需要學習營運小賣部，由銷售目標、入貨、營銷、溝通協作，由老師帶領學生一步步學做老闆，林校長覺得，「學校沒有售賣零食的地方，做『老闆』可以一償學生的願望，讓他們寓學習於娛樂。」

小六學生會走出校園，跳進社區，展開「屋邨尋寶」之旅，化身小導遊，搜集彩虹邨的歷史、人情故事、海報圖片等，向街坊、同學講解介紹箇中的趣事。

小孩都是家長的寶貝，不過有時候被過份照顧，令他們太依賴，都不是一件好事

因此，在生活技能課，學校為提升學生自信，特意教導學生摺衫、整理雨傘、調教飲品、束鞋帶等，讓他們有獨立照顧自己的能力，同時培養幫助他人的同理心。

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基華小學校長｜海洋世界學習生命教育

生命教育是不可缺少的部分，為讓學生了解生命由來、海洋環保的知識，基華小學2004年在後花園打造了「李韶博士伉儷海洋世界」，內有魚缸、龜池、標本架及教學壁報，飼養了逾20款海洋生物，包括鸚鵡魚、飛河龜、側頸龜、麝香龜、鈍口螈、樹蛙，甚至是鬃獅蜥、捲尾沙蜥等爬蟲類動物。

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林校長帶領記者及學生參觀海洋世界時，熟練地打開飼養箱，輕輕將一隻鬃獅蜥放在手上，跟學生講解珍惜生命的重要。同時，學校亦會帶領學生走出校園，到海洋公園等地參與體驗活動，作出深刻的反思，增潤及擴闊學生視野，了解環保及生命教育。

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中華基督教會基華小學｜基本資訊及設施

學校基本資訊 地區及校網 黃大仙區、45校網 創辦年份 1964年 學校類別 資助 學生性別 男女 辦學團體 中華基督教會香港區會 宗教 基督教 學校設施 課室 24 禮堂 1 操場 1 圖書館 1 特別室 音樂室

STEAM創客室

學生輔導室

活動室

視藝室等 其他 基華海洋世界及校園電視台等 學校聯絡方式 地址 九龍黃大仙彩虹邨黃菊路3號 電話 2320 0683 網址 中華基督教會基華小學網站

▲ 位於彩虹邨的中華基督教會基華小學，1964年創校至今60年。（陳慧安攝）

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