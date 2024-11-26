文創產業｜文藝創意產業發展藍圖出爐　提71項措施

▲ 政府公布《文藝創意產業發展藍圖》。（陳靜儀攝）

港府銳意把香港打造成中外文化藝術交流中心，文化體育及旅遊局今日（26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出循4大方、6大原則推出71項措施，其中36項已展開，其餘將在明年陸續展開。

《藍圖》涵蓋4大發展方向，其中之一是「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」，共涉16項措施，包括完善博物館體系，在九龍公園歷史建築內設中華文化體驗館，目標明年動工；亦提出推廣嶺南文化特色，明年起推出「香港非遺月」，並制定香港非遺代表作名錄項目傳承人認定機制和準則；又倡明年起資助電影業界，製作弘揚中華傳統優秀文化的電影等。

至於「發展多元及國際化的文藝產業」涉17項措施，目標推動香港成為世界級文創之都。《藍圖》提出明年起研究放寬不同場地限制，提供更多表演和展覽場地，如容許戲院用作現場表演、工廈改建為小型劇場或黑盒劇場；又鼓勵發展商在其項目，加入文化藝術和創意產業設施；並將在政府辦公室及設施大樓，展示本地藝術家及設計師的文化藝術館創意作品等。

另一方向「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」涉14項措施，包括鞏固香港成為國際文化盛事之都，透過文化藝術盛事基金，吸引海外大型文創活動落戶香港，培育本地文化盛事品牌，並在明年起加大力度發展本地品牌盛事；又提出明年起鼓勵和邀請更多內地及海外藝團與藝術工作者來港演出等。

「完善文藝創意產業生態圈」就涉24項措施，包括提出由明年起，西九文化區管理局以商業原則籌劃和策展，於本地或海內外長期公演和展出的表演藝術和展覽項目，擴大文創產品銷售渠道；同時善用西九文化區，擴大香港藝術品交易優勢。

另提出檢討資助藝團制度、「政府管理的文藝場地預訂政策」及「藝團借用學校場地試驗計劃」；亦將檢視「人才清單」，加強引進內地和國際藝術領軍人物落戶香港；規劃在大灣區設一站式服務中心，支援業界開拓大灣區市場、擴大觀眾群等。

當局目標在推出《藍圖》後，藝術、文化及創意產業增加值，可由2022年約1,221億元，增至2034年約2,000億元；就業人數也由約22.1萬人增至約26.4萬人。

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