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文創產業｜文藝創意產業發展藍圖出爐提71項措施　九大藝團固定資助擬設進出機制

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 11 小時前

最後更新： 3 小時前

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政府公布《文藝創意產業發展藍圖》。（陳靜儀攝）

前年施政報告提出制定的《文藝創意產業發展藍圖》今日（26日）出爐，71項措施有一半將在明年陸續展開。焦點落在全面檢討藝團資助制度，擬設「進出機制」助年輕藝團「上車」。被問資助準則，當局提醒業界可多關注內地市場。

文化體育及旅遊局今公布《藍圖》，期望文化藝術和創意產業的增加價值在10年後、即2034年，會由2022年約1,221億元增至約2,000億元；就業人數由約22.1萬人增至約26.4萬人。

賞罰分明　助年輕藝團「上車」

《藍圖》涵蓋4大發展方向，71項措施中有36項已展開，餘下35項明年起展開。其中「完善文藝創意產業生態圈」涉及24項措施，包括全面檢討資助藝團制度，包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度；又提出引入以表現和藝術水平掛鈎為標準的制度，包括採用績效指標作評核準則、擴大觀眾群，且建立主要表演藝團「進出機制」。

文體旅局局長楊潤雄解釋，檢討並非因資助制度現存很大問題，而是機制存在已久，認為是時候檢討，並表明不排除調整政府現時向九大藝團提供固定資助的做法，「會否有一啲可以加？會否有啲畢業離開？」

身兼立法會議員的藝發局主席霍啟剛則指，業界生態應有流動性、與時並進，非待有錯才改，故藝發局將檢視不同年度資助的評核及進出機制，令表現優越的藝團獲得資助，同時削減持續不達標藝團的資助，達致賞罰分明、製造健康生態圈，有效運用有限的政府資源，助更多年輕藝團「上車」。

藝術水平定義主觀，被問到藝發局準則為何？霍稱明白每人對藝術有不同看法，故會由專家決定結果，而非某個「小組」或「大會」；且強調不會按藝團規模評判優劣。

至於中華文化元素是否批出資助的決定因素？霍稱並非「有邊個指標就一定好」，但以音樂劇《大狀王》在內地受歡迎為例，提醒業界可多關注大灣區、內地市場。楊亦說不會只考慮單一因素，將衡量藝團的藝術水平、對文化界的推動、創新思維、觀眾反饋等。

提供推廣等課程　檢視人才清單

此外，當局明年起將為藝團及藝術工作者提供市場推廣、發售門票、社交媒體等方面的訓練課程；且會檢視「人才清單」，加強引進內地和國際藝術領軍人物落戶香港等。《藍圖》又提出研究放寬不同場地的限制，以提供更多表演和展覽場地，如容許戲院用作現場表演、工廈改建為小型劇場或黑盒劇場；並推動私人市場在港舉辦更多類似「西九音樂節」的流行文化活動。

《藍圖》公布時間較原定遲約1年，楊潤雄早前更被特首李家超點名催交，楊解釋每次與業界商討都有新得着，故曾作多次修訂，強調現在公布是好時機，「有清晰方向會發展得更好」；又說在草擬《藍圖》的兩年間，局方其他推動文創產業發展的工作沒有停下來，「絕對唔會話影響（發展）。」

倘業界未能做到《藍圖》所提措施會否設罰則？楊認為「大家一齊努力去做，唔覺得當中有嘢會做唔到」，形容政府會與業界保持密切溝通，審視各發展方向和措施的優次及推行計劃，以按部就班和最具成效的方式，積極推動文創產業長遠發展。

西九文化區管理局董事局主席唐英年指，管理局將推出一系列措施配合落實《藍圖》，並積極採取「引進來、走出去」策略，為本地觀眾呈獻多元化國際文藝節目同時，透過全球合作夥伴網絡邁向國際舞台。

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