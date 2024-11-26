聖誕好去處丨LEGO首推「Build To Give」愛心親子社區導賞團　全城同拼心心贈予社區傳遞社區

▲ LEGO香港推出首個愛心親子社區導賞團，讓父母與孩子一同重新認識社區，更齊齊以LEGO顆粒拼砌並捐出心心，並轉贈予社區內的孩子。(LEGO提供)

聖誕佳節將至，LEGO香港將再度舉辦「Build To Give」活動，推出首個愛心親子社區導賞團，讓父母與孩子一同重新認識社區，更齊齊以LEGO顆粒拼砌並捐出心心，而LEGO香港亦會捐贈盒組予社區內的孩子，在這個佳節，以不同形式把愛心傳遞開去！

今年LEGO香港「Build To Give」活動決定融入社區元素，特別邀請社企「街坊帶路」合作，共同製作首個「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團，以行動把愛心及關心發放到社區。導賞團將於一連三個星期的週末(12月1日至21日)，邀請小朋友及家長齊齊遊走香港各區，探索不同社區特色，從小朋友的「玩樂」角度，鼓勵大家重新認識社區。

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導賞團共有三條特別為家庭親子設計的導賞路線，參加者以步行形式，由小朋友的角度，遊覽港、九、新界，了解各地區的變遷及玩樂故事。每條路線，參加的家庭都會利用LEGO顆粒建構心目中理想的公園，與剛認識的新朋友一同發揮想像力，砌出「 最好玩」公園。

活動亦鼓勵大家以顆粒拼砌心形掛飾，並轉贈予社區的小朋友，期望將愛與快樂於普天同慶的聖誕佳節傳遞開去。導賞團皆會於香港小童群益會各區的中心作結， 所有參加的家庭將會拼砌心形掛飾，並掛上聖誕樹上，將歡樂送贈予社福機構的小朋友作為旅程的完結。

活動期間，公眾亦可到位於油塘、上環及大圍的香港小童群益會賽馬會青少年綜合服務中心參與拼砌並捐贈LEGO心形掛飾，同時#BuildToGive並上傳至社交媒體， 所有收集到的掛飾將全數捐贈小童群益會的小朋友，讓玩樂創意傳遞至不同的家庭。

最新影片推介

LEGO®「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團

日期：2024年12月1,7,8,14,15,21日

路線：西環（12月7及21日）、觀塘（12月8及14日）及沙田（12月1及15日）

時間：約 2.5-3 小時

對象：家庭為單位（每個家庭之參與人數為1位家長連同1位4-12歲以下小朋友）

費用：免費 (訂金$100，於動程結束後歸還)

報名連結: https://bitly.cx/EBf0

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