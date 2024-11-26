建築廢物｜非法棄置建築廢物屢現　申訴專員調查政府回收服務及打擊工作

▲ 申訴專員陳積志宣布展開主動調查行動，詳細審研政府就建築廢物的回收服務及打擊非法棄置建築廢物的工作。（政府新聞處圖片）

申訴專員陳積志今（26日）宣布主動調查，政府就建築廢物的回收服務及打擊非法棄置建築廢物的工作，歡迎市民在12月27日前，以書面提出意見。



公署指，環保署2005年起實施建築廢物處置收費計劃，建築廢物產生者須繳交廢物處置費用，並有責任妥善處置廢物。署方並在2021年開展地區性建築廢物收集及回收服務先導計劃，市民及業界可透過「好好斗」流動應用程式，預約回收商處理。然而，不時有傳媒報道及市民投訴在公眾地方特別是馬路邊有建築廢物被非法棄置，對市民及道路使用者造成不便及安全隱患，亦會影響環境衞生，並須耗用額外的公共資源處理，且數據亦顯示「好好斗」回收服務可能未被充分使用。



陳積志稱，建築廢物處置收費計劃已實施接近20年，「好好斗」回收服務亦運作了3年多，街道上仍經常發現非法棄置的建築廢物，對環境衞生造成滋擾，希望透過主動調查，認真審視建築廢物回收再用的管理策略是否有改善空間。他又稱，環保署有責任制訂切實的措施，以便利市民及業界合法及適當處置建築廢物，並提高建築廢物的回收再用和循環再造比率，調查將包括審研環保署管制及遏止非法棄置建築廢物的工作，「好好斗」的具體細節、運作實況、成效監察，以及服務推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。

署方並稱，留意到有市民關注路旁環保斗對道路使用者構成阻礙和影響安全，以及產生環境和衞生問題，會就相關課題蒐集資料，如有需要會初步查訊，考慮有否需要展開主動調查行動，以詳細審研有關課題，並提出適切的改善建議。

環保署指，會全力協助調查工作，期望一同尋找有效和合乎成本效益的改善措施，提到自2017年起透過加裝攝錄機、加強部門協作及執法行動，非法棄置建築廢物數量已由該年約9,000噸，大減9成至去年約1,000噸，需優先處理的非法棄置地點亦從最高峰時的86個減至最近的8個，以深水埗區的改善最為明顯；另先導計劃截至10月提供逾1.3萬次收集服務，已收集約4,700公噸建築廢物。

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