工商界考察｜一日走訪佛山、廣州、東莞　消息：明日參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等

▲ 代表團到訪了廣州開發區規劃展示館。(陳國基fb圖片)

港府率工商界考察大灣區踏入第二天，連跑佛山、廣州、東莞，隨團的廠商會會長盧金榮說，兩地片區不一樣，香港的片區較小，但可參考灣區的片區，包括真正落地情況，會讓香港商界有一定信心，亦可了解將來的投資情況。

一行人明日會轉往惠州和深圳，繼續出席當地的經貿合作交流會，據知，他們將分別參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪、深汕特別合作區。

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特首李家超今日回港，交流團由政務司司長陳國基帶隊，一行人今日連跑3個大灣區城市，出席3場經貿合作交流會，並先後參觀廣州開發區規劃展示館、東莞濱海灣新區展示中心，以及位於濱海灣新區的「OPPO智能製造中心」，了解三地近年在人工智能、城市規劃、低空經濟、引進大型科創企業落戶等方面的最新舉措，陳國基稱，當中有不少地方值得香港借鏡。

陳國基指，深信在國家的大力支持下，香港可以與佛山、廣州和東莞三地，以至灣區內其他內地城市，在包括商貿、物流、製造業、航運、高新科技等多方面加強配合，達至錯位發展、互利共贏。

陳國基：佛山製造業基礎雄厚 港在商務、物流、管理有豐富經驗

上午出席佛山經貿合作交流會，其後參觀廣州開發區規劃展示館。陳國基在交流會說，佛山製造業基礎雄厚，擁有產業鏈齊全的優勢，香港在商務、物流、管理有豐富經驗，雙方合作定能加強產業對接，促進各類要素的高效便捷流動，進一步推動大灣區協同發展。

唐屹峰：嶺南天地是佛山長處與香港長處相結合示範項目

佛山市委書記唐屹峰指，「嶺南天地項目就是佛山長處與香港長處相結合，一個典型的示範項目，跑得遠跟跑得快的人結合一起，各取所長。」

林建岳：會把片區開發經驗帶回香港交流

代表團昨晚到「嶺南天地」了解佛山片區開發、古蹟保育活化經驗。麗新集團主席林建岳表示，香港希望做到更綠化的智慧城市，會把了解到的片區開發經驗帶回香港交流。至於商界投資香港片區開發的信心，他認為有待研究。

陳瑞娟：大灣區城市的片區與北都很接近 雙方合作重要

隨團的香港總商會主席陳瑞娟認為，大灣區城市的片區與北部都會區很接近，雙方的合作很重要。她又說，參考國際數據，香港、深圳及廣州在合力推動創科發展方面，成績不錯，顯示互動合作很重要。

盧金榮：歐美仍是重要市場 再加關稅會有一定影響

至於新一屆美國政府可能向中國商品加徵關稅，盧金榮指，歐美市場仍是港商重要市場，佔比較大，相信再加關稅會有一定影響，但港商一直發掘新興市場，未來新興市場會逐步加大，例如東南亞、中東甚至非洲。

考察團之後會到廣州南沙及東莞交流，了解當地的片區開發及產業規劃。

官商大灣區交流團行程

11月25日

下午︰出席粵港深化經貿投資合作交流會

晚上︰轉抵佛山，參觀「嶺南天地」 11月26日

早上︰出席佛山經貿合作交流會

中午︰赴廣州出席經貿合作交流會，參觀開發區規劃展示館

晚上︰赴東莞出席經貿合作交流會，參觀濱海灣新區展示中心、OPPO智能製造中心 11月27日

早上︰赴惠州出席經貿合作交流會，參觀中韓（惠州）產業園

下午︰赴深圳出席經貿合作交流會，參觀比亞迪、深汕特別合作區 資料來源︰本報記者綜合消息整理

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