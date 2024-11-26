貓狗檢疫｜漁護署下月起就進口貓狗增設「第三A組別」　檢疫期縮短至30天

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漁護署今日（26日）公佈，下月起進口貓狗會增設「第三A組別國家／地區」，該組別的進口貓狗只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期會由現時的120天大減至30天。澳門是首個列入該組別的地區，署方也正與內地當局商討將內地納入第三A組別的執行細節，會適時公布。



漁護署指，從第三A組別國家／地區進口貓狗的申請人，必須確保其動物符合各項規定及向漁護署提交相關證明，包括動物須植入合規的微型晶片、持有效的狂犬病及指定傳染病的防疫注射證明書、持有獲漁護署認可的化驗所進行的狂犬病抗體滴度檢測合格結果，以及由出口國家／地區政府獸醫師簽發或加簽的健康證明書等。最新檢疫安排的詳情及進口貓狗的申請程序，包括預留檢疫設施的方法及獲認可的化驗所資料，詳載於漁護署網頁。

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漁護署指，隨着近年生物技術的發展，署方早前已進行風險評估，認為注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，可以縮短從部分第三組別地區進口貓狗的檢疫期，新安排旨在優化進口貓狗的檢疫要求，便利動物主人攜帶寵物貓狗來港。

署方稱，新檢疫安排下，漁護署會主動聯絡一些未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的國家／地區商討有關檢疫安排，並在達成協議後，將它們納入第三A組別，以縮減貓狗抵港後的檢疫期。而原有的第三組別則改名為第三B組別，由於狂犬病的潛伏期可長達數月，第三B組別進口的貓狗檢疫期維持不少於120天。



署方提到，參考了世界動物衞生組織的動物疫情監控情況，根據狂犬病出現的風險，將各地區分成不同組別。第一組別為非狂犬病地區，即當地長期沒有出現狂犬病；第二組別為有零星狂犬病個案但疫情受到有效監控的地區；第三A組別為未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的地區；以及第三B組別為有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的地區。一般而言，未能符合第一、第二及第三A組別要求，或未能被評估的地區，均會納入第三B組別。

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