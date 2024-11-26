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UNICEF慈善跑｜黃浩然寓跑步於親子時光　暖男爸爸因一件事成兒子心中英雄

家事百科

撰文： 陳家昌

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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黃浩然今屆擔任「UNICEF慈善跑HERO RUN星級英雄」。（曾耀輝攝）

「聯合國兒童基金會慈善跑HERO RUN -- 超能跑PoweRun」將於2025年1月12日舉行，藝人黃浩然今屆既擔任「UNICEF慈善跑HERO RUN星級英雄」，亦會落場參加10公里賽。

近年愛上跑步的黃浩然，自言擔任本屆UNICEF的星級大使，也是機緣巧合。「早前我參演ViuTV劇集《翻滾下半場》，編劇龍文康的太太剛好協助今次慈善跑的工作，她們便問我有否興趣參加，我當然想，一來自己喜歡跑步，其次知道UNICEF一向關注全球小朋友面對食水、衛生、傳染病、失學等問題，這些都好需要大家關注及支援，尤其作為藝人，如果能夠為幫助有需要的小朋友作出呼籲， 十分有意義。」

浩然近年熱愛跑步。

浩然今次報名參加10公里，他解釋：「因為怕練習時間不足，另外之前腳部曾受傷，跑10公里自信可以應付，但會落力呼籲其他人參加不同賽事。」

父子一同跑步

黃浩然自十多年前開始跑步的習慣。「以前較年青時多做gym，後來認識了國術師傅冼灝英，他說我也可以多做帶氧運動，對身體更健康，故3年前開始認真地跑，也會跟教練學習，亦跑過半馬賽事及60公里香港環島遊。」

他自覺跑步有助清空清緒及減壓，做事會更專注。「相信能夠早起身去跑步的人，性格都會較積極，運動時可以放空思想，專心做好一件事，自己都鼓勵多些人跑步。」

跟奧運選手何宛淇一同出席記招。

距離慈善跑還有一個多月，浩然坦言要加緊備戰。「因為之前拍劇，需要增肥了十多磅，有了個肚腩，也食大了個胃，現在常常肚餓，故已開始減肥，現在一有空便練跑，一星期至少跑兩、三日，目標是在一小時內完成賽事，也不要受傷便OK。」

他說之前忙拍劇，少了時間陪兒子，現在可以輔運動於親子活動。「兒子雖然都喜歡玩電子產品，但也愛出外活動，我們三父子常常一齊去跑，最好的親子跑場地是馬場，可以讓他們盡情跑，我又可以監看著；另外，港島的海旁行人徑都很靚，如西環、鰂魚涌，很適合家長和小朋友chill一下。」

一家四口。

小成就大英雄

今屆UNICEF慈善跑主題是「HERO RUN」，浩然對此甚有感受。「大家聽到HERO（英雄），總覺是要做一些很偉大的事，其實只要每個人願意踏前一小步，做多一點點，已是很多人心目中的英雄，這個信息很值得宣揚，大家有錢出錢有力出力，每個參加者都已經是一位HERO。」

作為兩兒之父，浩然更有個人體會。「最近我問細仔，覺得爸爸錫唔錫佢？他說錫，因為我會給他屋住，又會養他，原來這些對父母是應份的事，在小朋心眼中，原來已經很偉大。這也令自己反思，這個世上有很多小童，可能連基本的溫飽需要都欠缺，作為成年人，假如有能力是否也要做多一點點，幫助其他小朋友有屋住有食物。我也很高興自己孩子明白很多事不是必然，也能學會感恩。」

（曾耀輝攝）

他說會鼓勵兒子一同參加UNICEF 12月的「童你跑」，寓親子於運動中。

「HERO RUN — 超能跑」

日期：2025年1月12日（星期日）

地點：香港迪士尼樂園度假區及迪欣湖

報名截止日期：11月29日

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