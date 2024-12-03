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香港大塚製藥 守護港人身心靈健康

特約

發布時間： 2024/12/03 00:00

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香港大塚製藥董事總經理上田浩司。

情緒問題在不少人眼中仍然是一個敏感話題，如果不妥善處理，當壓力過度時很可能會轉化為情緒問題。香港大塚製藥一直關注港人的身心靈健康，不斷在保健品和藥物方面創新，並不時走進社區，舉辦多樣化的健康講座和工作坊，旨在為大眾及有需要人士提供身心健康資訊，透過與大眾交流同時深入了解他們的需求，不斷檢視和優化服務。香港大塚製藥董事總經理上田浩司表示，身體健康與心理健康息息相關，他堅信定期運動能助我們保持積極心態。他還分享了自己日常的紓壓秘訣，這不僅能提升專注力，也能有效減輕情緒上的負擔。

壓力就像一把雙刃劍，既能轉化為動力，也可能引發情緒問題。上田浩司指出，情緒健康是現時全球關注的重要議題之一，需要多方持份者的配合才能改善。作為香港至全球製藥及保健品的領先企業之一，大塚製藥一直致力於推動情緒健康，並在促進大眾身心靈健康方面發揮重要角色。

關注大學生情緒問題

上田浩司指，大學生的情緒問題不容忽視。

以早前與香港中華基督教青年會（YMCA）大學及學院青年會部合辦的「Re:hydrate 身．心．靈」精神健康展覽為例，上田浩司提到，「我們觀察到大學生的情緒問題不容忽視，尤其是抑鬱和焦慮的情況。很多人以為這與抗壓能力或童年創傷有關，但其實大腦中的神經傳導物質不平衡也是一個重要原因。」

他補充道，透過這次展覽，可以令學生更加了解情緒健康的資訊和釋放壓力的技巧。如果學生注意到自己可能有情緒健康問題，應該勇於向醫療專業人士、社工、家人和朋友尋求幫助。展覽中，亦有向學生提供了一些心靈「補水」的建議，例如安排時間從事愛好，減少經常處於悲傷或擔憂的狀態，還有多做運動，以刺激大腦釋放快樂荷爾蒙安多酚，有助減輕壓力。如果這些減壓措施無效，或許應該考慮尋求專業建議。上田浩司強調，情緒問題的治療不僅僅是服藥，還需要根據個人需求，度身制訂治療計劃。

談到日常的舒壓方法，上田浩司表示，「我們知道身體與心理健康密不可分，所以我每天至少走一萬步，中午也會吃兩條SOYJOY填飽肚子，然後利用空閒時間去散步。我特別享受散步的過程，這讓我的心情變得放鬆，情緒也會平靜下來。」他還指出，無需追求劇烈運動，當感到情緒困擾時，不妨好好休息，做一些自己喜歡的事情來分散焦慮。如果能夠勇敢地踏出第一步，與親友分享自己的想法，也許能從不同角度找到解決方案。

(特約)

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