  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 14:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處︱西九舉行鼓樂嘉年華及音樂會　體驗8國地道美食與文化

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

現場更設3.47米巨型太平鼓供參加者敲擊，感受鼓樂的澎湃。

【12月好去處/親子好去處】年度文化盛事––「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會將於12月8日（星期日）在西九文化區藝術公園隆重舉行，絕對是親子、音樂、舞蹈愛好者必去！活動由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻，除了有世界級鼓樂及舞蹈名家傾力演出，更帶來8個國家駐港領事館的地道美食與文化體驗、高達3.47米的巨型太平鼓、鼓樂與街舞工作坊，當然少不免充滿嘉年華氣氛的攤位遊戲、扭氣球、面部彩繪等！以及壓軸的黃昏鼓樂音樂會，精彩活動貫穿全日，讓市民親身體驗節奏與文化的多重魅力！

點擊圖片放大
+8
+7

多國文化美食與互動體驗，一站式感受全球魅力

嘉年華當天，來自日本、印度、匈牙利、波蘭、埃及、越南、菲律賓及韓國的駐港領事館將呈獻各地特色美食與文化體驗，一站式感受全球多元文化。此外，現場設有攤位遊戲、扭氣球及面部彩繪等活動，充滿歡樂氣氛，適合一家大小參與，更有機會贏取豐富獎品，成為12月必去的親子活動！

巨型太平鼓、鼓樂及街舞工作坊

活動另一大亮點是高達3.47米的巨型太平鼓，市民可親身敲擊，感受鼓聲的震撼力量！香港中樂團將特設親子鼓樂工作坊，由專業導師帶領參加者初嘗鼓樂藝術的樂趣。此外，現場特別邀請來自中國內地的非物質文化遺產鼓隊——陝西韓城行鼓及蘭州太平鼓，聯同香港的舞獅團隊於大草坪巡遊，與觀眾近距離互動，營造熱鬧非凡的嘉年華氣氛！活動期間還設有街舞工作坊，節奏強勁、充滿動感，無論是小朋友還是大朋友，初學者或熱愛街舞的玩家，都可以盡情參與，更可挑戰一場精彩的街舞battle，千萬別錯過！

壓軸音樂會，鼓聲響徹西九

黃昏音樂會將由香港中樂團領銜演出，並邀請來自世界各地的藝術家攜手演繹，包括日本踢踏舞、韓國鼓舞、馬來西亞鼓劇場、新疆手鼓舞及印度Tabla藝術，帶來一場超越文化界限的節奏盛宴。現場更設派發布郎鼓環節，邀請觀眾共同敲響鼓聲，與夕陽美景及悠揚音樂交織，為這場文化嘉年華畫上震撼句號。

活動詳情：

「鼓動心弦　連結世界」鼓樂嘉年華 及 5G 直播音樂會
日期：2024年12月8日（日）
時間：

12:00 – 16:45：鼓樂嘉年華

16:45 – 18:30：音樂會*

*歡迎自備地蓆野餐，享受黃昏夕陽下的音樂會

地點：西九文化區藝術公園大草坪

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

遲來的婚紗照｜75對長者昨黃大仙祠「補拍」婚紗照　體驗中西婚嫁儀式
21:34 2024/11/24
遲來的婚紗照｜75對長者昨黃大仙祠「補拍」婚紗照　體驗中西婚嫁儀式
周末好去處｜2500隻大熊貓雕塑登陸香港　一連4周末於多區展出【附詳情】
12:37 2024/11/25
周末好去處｜2500隻大熊貓雕塑登陸香港　一連4周末於多區展出【附詳情】
熊貓經濟｜尖沙咀海傍下月辦大熊貓嘉年華　海面放置10米乘10米大熊貓藝術裝置
19:24 2024/11/25
熊貓經濟｜尖沙咀海傍下月辦大熊貓嘉年華　海面放置10米乘10米大熊貓藝術裝置
親子好去處丨朗豪坊X'mas聯乘藝術家愛心角色 聖誕企劃推街頭小食
11:46 2024/11/26
親子好去處丨朗豪坊X'mas聯乘藝術家愛心角色 聖誕企劃推街頭小食
2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑
14:27 2024/11/26
2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑

你可能感興趣

遲來的婚紗照｜75對長者昨黃大仙祠「補拍」婚紗照　體驗中西婚嫁儀式
21:34 2024/11/24
遲來的婚紗照｜75對長者昨黃大仙祠「補拍」婚紗照　體驗中西婚嫁儀式
周末好去處｜2500隻大熊貓雕塑登陸香港　一連4周末於多區展出【附詳情】
12:37 2024/11/25
周末好去處｜2500隻大熊貓雕塑登陸香港　一連4周末於多區展出【附詳情】
熊貓經濟｜尖沙咀海傍下月辦大熊貓嘉年華　海面放置10米乘10米大熊貓藝術裝置
19:24 2024/11/25
熊貓經濟｜尖沙咀海傍下月辦大熊貓嘉年華　海面放置10米乘10米大熊貓藝術裝置
文娛藝術 多元文化 餐廳情報 著數優惠 舞蹈 美食 香港 西九文化區 5G 親子活動

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳