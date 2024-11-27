親子好去處︱西九舉行鼓樂嘉年華及音樂會　體驗8國地道美食與文化

▲ 現場更設3.47米巨型太平鼓供參加者敲擊，感受鼓樂的澎湃。

【12月好去處/親子好去處】年度文化盛事––「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會將於12月8日（星期日）在西九文化區藝術公園隆重舉行，絕對是親子、音樂、舞蹈愛好者必去！活動由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻，除了有世界級鼓樂及舞蹈名家傾力演出，更帶來8個國家駐港領事館的地道美食與文化體驗、高達3.47米的巨型太平鼓、鼓樂與街舞工作坊，當然少不免充滿嘉年華氣氛的攤位遊戲、扭氣球、面部彩繪等！以及壓軸的黃昏鼓樂音樂會，精彩活動貫穿全日，讓市民親身體驗節奏與文化的多重魅力！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

多國文化美食與互動體驗，一站式感受全球魅力

嘉年華當天，來自日本、印度、匈牙利、波蘭、埃及、越南、菲律賓及韓國的駐港領事館將呈獻各地特色美食與文化體驗，一站式感受全球多元文化。此外，現場設有攤位遊戲、扭氣球及面部彩繪等活動，充滿歡樂氣氛，適合一家大小參與，更有機會贏取豐富獎品，成為12月必去的親子活動！

巨型太平鼓、鼓樂及街舞工作坊

活動另一大亮點是高達3.47米的巨型太平鼓，市民可親身敲擊，感受鼓聲的震撼力量！香港中樂團將特設親子鼓樂工作坊，由專業導師帶領參加者初嘗鼓樂藝術的樂趣。此外，現場特別邀請來自中國內地的非物質文化遺產鼓隊——陝西韓城行鼓及蘭州太平鼓，聯同香港的舞獅團隊於大草坪巡遊，與觀眾近距離互動，營造熱鬧非凡的嘉年華氣氛！活動期間還設有街舞工作坊，節奏強勁、充滿動感，無論是小朋友還是大朋友，初學者或熱愛街舞的玩家，都可以盡情參與，更可挑戰一場精彩的街舞battle，千萬別錯過！

壓軸音樂會，鼓聲響徹西九

黃昏音樂會將由香港中樂團領銜演出，並邀請來自世界各地的藝術家攜手演繹，包括日本踢踏舞、韓國鼓舞、馬來西亞鼓劇場、新疆手鼓舞及印度Tabla藝術，帶來一場超越文化界限的節奏盛宴。現場更設派發布郎鼓環節，邀請觀眾共同敲響鼓聲，與夕陽美景及悠揚音樂交織，為這場文化嘉年華畫上震撼句號。

活動詳情：

「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華 及 5G 直播音樂會 日期： 2024年12月8日（日） 時間： 12:00 – 16:45：鼓樂嘉年華 16:45 – 18:30：音樂會* *歡迎自備地蓆野餐，享受黃昏夕陽下的音樂會 地點： 西九文化區藝術公園大草坪

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】