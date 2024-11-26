未婚懷孕︱51歲韓影帝鄭雨盛被揭一腳踏三船　被爆與10年女友密謀爭私生子撫養權 

▲ 51歲韓星鄭雨盛驚爆做父親，與年輕16載辣模未婚生子。

【鄭雨盛/文佳菲/Moon Gabi/未婚生子】韓國影帝鄭雨盛與小16歲的辣模未婚生子，兒子3月出生後，女方並沒有透露生父身分，但至今才被爆出鄭雨盛是爸爸，辣模訴苦：「我沒有享受懷孕的喜悅。」更有韓媒翻出，鄭雨盛私生活混亂，一腳踏三船。

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51歲鄭雨盛亦公開承認兒子已出世的消息，但並沒有交代兩人關係，只承認生物學上的父親角色。其後有關鄭雨盛的黑材料亦陸續曝光，網上瘋傳鄭雨盛與26歲年輕女子的親密照，更被爆打算與正印女友將私生子搶過來撫養。根據韓媒的報導，35歲女模文佳菲（Moon Gabi）在IG晒出與兒子的合照，而鄭雨盛透過經紀公司表示：「我會負擔起所有父親的養育責任。」其他細節並未公開。

未婚懷孕｜為了孩子的誕生而努力

文佳菲被網友稱為「朱古力女神」，擁有深邃的五官、高挑的身材和健康的小麥膚色。她在IG上曬出與兒子的合照，並在發文中透露自己已經成為母親，然而最初並未透露孩子的父親身份，至今才被揭露是鄭雨盛。

帖文中文佳菲分享了她作為母親的心路歷程。她坦言，「我要在只剩一個月的2024，寫下我的故事」，過去的一年充滿了波折，但她仍然感激那些關心和支持她的人。雖然懷孕的過程並未如她所期待的那樣充滿喜悅，但她選擇默默承受，為了孩子的誕生而努力。

▲ 鄭雨盛與文佳菲未婚生子！文佳菲為了慶祝35歲生日，在IG公開與兒子的同框照，證實今年升格當媽。（IG圖片）

未婚懷孕｜文佳菲︰自己是一位「可憐的媽媽」

她表示對於如此突如其來的消息，並沒有準備好，「我孕期大部分時間都是默默地在家人的祝福中度過，而不是享受懷孕的喜悅或慶祝。選擇這樣做只是為了孩子出生，我曾經是一個可憐的媽媽，甚麼都沒有準備，所以我需要時間準備一切。」

文佳菲提到，成為母親的她已經鼓起勇氣，追求更平凡卻幸福的生活。她明白這並不是一個完美的選擇，而是出於對孩子的愛。她希望能給予孩子一個健康快樂的生活，並期待未來與孩子一起經歷更多的冒險。

她的文章中流露出對未來的希望，雖然面對眾多的挑戰和問題，她仍然堅信，分享自己的故事能帶來心靈的慰藉。文佳菲感謝這個小生命給了她一個全新的世界，「一步一腳印，我會看得到，在每一步中都將努力向前，祝福大家健康快樂。」

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韓國影帝︱鄭雨盛被指一腳踏三船

據韓媒報道，鄭雨盛與文佳菲一直未就結婚和養育等問題達成共識，其後再爆出原來鄭雨盛其實一直都有一位交往10年的圈外會計師女友，兩人不時都會跟李政宰和林世玲四人約會。有指鄭雨盛女友不知道鄭雨盛有私生子以及文佳菲的存在，故得知此事時大受打擊。

另外，網上更流出疑似是律師事務所員工與鄭雨盛私生活的對話。據悉鄭雨盛的圈外女友與鄭雨盛出軌後跟丈夫離婚，然後跟鄭雨盛拍拖，兩人同居10年。而這次鄭雨盛出軌並讓文佳菲懷孕，女友不能接受而決定分手，但鄭雨盛就表示會將兒子帶回來一齊撫養，才到律師事務所諮詢合法帶走兒子的方法，更有傳兩人為此而登記結婚。另外，亦有韓國網民翻出他曾與一名1998年（也有人說是2001年）的年輕女子一起拍攝人生四格照片，兩人更如情侶般面貼面，舉止非常親密。

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