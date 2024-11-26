元朗7.21案｜再多一名白衣人暴動罪成　還押至12月23日判刑

▲ 元朗721事件逾5年，至今有9名白衣人罪成。最新被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成的是報稱商人的鄧嘉民（43歲），須還押至12月23日判刑。（資料圖片）

元朗721事件逾5年，至今有9名白衣人罪成。最新被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成的是報稱商人的鄧嘉民（43歲），須還押至12月23日判刑。

案件由區院暫委法官陳慧敏審理。鄧嘉民被控於2019年7月22日凌晨，在元朗朗和路及元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷人。鄧早前否認指控，稱他並非控方所指的白衣人。案件經審訊後，今日在西九龍裁判院（暫代區域法院）裁決。

法官指，被告出庭時故意改變髮型及戴眼鏡，故無法判斷他是片中人，但對比過現場片段截圖及被告在入境處及其被捕後在警署拍攝的不同角度照片，以及被告的臉部特徵，肯定他是片中男子。

判詞指，案發時白衣人以木棍及藤條攻擊黑衣人，黑衣人打開雨傘防禦，附近閉路電視拍到被告向黑衣人扔地盤燈及木棍，故認為他是屬於暴動中的主要一分子，並鼓吹暴動。而他亦手執藤條站在白衣人最前綫，雖然沒有證據顯示他有以藤條攻擊人，但他以藤條武裝自己，同時是參與暴動，反映其共謀角色。

法官亦不接納被告辯稱藤條是從附近撿來，因為現場拿著藤條的白衣人眾多，相信他們是有預謀帶同藤條到現場，又指藤條長約80厘米，材質堅硬，可將人打至流血及皮膚撕裂，造成嚴重身體傷害，因此裁定他兩項控罪罪成。

案件編號︰DCCC6/2022

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