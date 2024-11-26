破地獄｜地獄由誰去破？　利嘉敏觀《破．地獄》： 只能靠自己

▲ 利嘉敏觀《破．地獄》有感。

《破˙地獄》是齣好電影，我全情欣賞各人的演技，特別是許冠文、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、衛詩雅和朱栢康。這齣電影在社會啟動了生死話題，觸動和感動了很多觀眾，看到尾聲，抽泣聲此起彼落。

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完場，我並無很強烈地衍生出很多人所說「珍惜眼前人」的情感，因人與人之間講緣份，有緣根本每分每秒都在珍惜，毋須刻意提醒自己；無緣則明知要珍惜也不做。有說看完心情很鬱結、沉重，大概因電影把死亡赤裸裸地呈現出來。於我而言，死亡是必然的，自己的死亡就是自己的靈魂跟現世的肉身永遠分離，別人的死亡就是我們和他今世的肉身永遠分離，自然生態避無可避，只能學習接受這個生命程式。

走出戲院，我引伸思考：一、人離世那一剎，其實已與地球或陽間任何人和事再無轇轕，葬禮只是做給留下來的人看，在我離世時，是否需要別人以這種強烈儀式感來懷念我呢？我不需要，故早已簽署捐贈器官遺願和做中文大學大體老師。生前瀟灑，死後更要瀟灑。二、有些關係的心結，只能在面對死亡時，才能得個了結和釋懷，一日未到那一刻，彼此仍因大家生存着而痛苦糾結，所以有些關係，電影中Hello文和他女兒，一日在世都互相消耗和折磨，要在生時珍惜眼前人，根本做不到。

三、電影是個好的結局，因Hello文在臨死前終於知錯及知道如何傷害了女兒，而趕得及道歉。但現實中，有些人未必有這個機會，那留下來的人就不能像Hello文的女兒般釋懷了。黃子華說：「死人要破地獄，生人都要破地獄，因為生人都有好多地獄」，這句話固然一流，而戲中Hello文能適時破了他跟女兒因他而造成的地獄，是最好的結局。因此，黃子華那句「生人都要破地獄」之上，其實還要問下去：那誰去破呢？在生破地獄，無論是甚麼傷口、傷痛或痛苦，不能依靠造成我們痛苦的人去開竅，我們的地獄，只能靠自己去破。

全文刊於《經濟日報》，原題為「地獄由誰去破？」