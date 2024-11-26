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非法放債｜放債集團專向外傭借貸年利率近400厘　警拘46男女

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 4 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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有非法放債集團專門向外籍家庭傭工借出高利貸。

警方留意到有非法放債集團專門向外籍家庭傭工借出高利貸，並在借款人無力償還債務時非法收數，過去兩日展開行動，拘捕46人。

港島總區重案組總督察何恩傑今日（26日）表示，非法放債集團針對外籍家庭傭工誘使借高利貸，未能如期還款時，放債集團會以滋擾電話和恐嚇訊息對外傭和僱主非法收數。

警方指，放債集團會強迫消費，巧立名目收取手續費，有受害人借款本金3500元，但到手現金只有1022元，借貸年利率高達102厘，超過法例允許的48厘。亦有無牌放債公司，將貸款連同一些廉價產品，如手提電話及護膚品等，以禮盒形式強迫借貸人購買。警方舉例指，受害人借款6000多元，連同禮品只取得1950元現金，年利率接近400厘。警方相信放債集團已運作超過半年，涉及6500名借貸人，涉款3900萬。

警方拘捕17男29女，年齡介乎20至76歲，涉嫌「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「管有非法取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪。拘捕46人中包括公司董事、放債人牌照持有人、店舖職員、傀儡戶口持有人和滋擾電話登記人，起出大量相關借貸文件，約100萬元現金、護照和電子器材；另外凍結近200萬元港犯罪得益。

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