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黑心羽絨｜內地肆虐「假羽絨」混入豬毛狗毛　醫生警告：恐致過敏呼吸衰竭【附消委會6招揀羽絨】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

【假羽絨／劣質毛／致敏／呼吸衰竭】央視近日踢爆內地黑心商家以絲代絨，當中摻入劣質毛代替鵝絨、成本減半，以超便宜價格製作假羽絨出售。警方當場查獲7萬多件「假羽絨外套」，當中填充物更是幾可亂真。有專家指出，穿著假羽絨可致敏，嚴重會造成皮膚紅腫或呼吸衰竭。

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黑心羽絨｜偷工減料　以絲代絨賣假羽絨製品

據《央視財經》前晚（24日）報道，江蘇南通市多間商戶生產羽絨製品時為控制成本，以絲代絨，並偽造虛假檢測報告、標籤和羽絨充氣吊牌。商家在直播期間以「極便宜」價錢售賣羽絨被，更以「高端羽絨被的典範」做招徠，吸引消費者下單。據了解，「假羽絨製品」在市場泛濫，有黑心廠商生產以「飛絲」作為填充物的假羽絨被，一張聲稱「95%大白鵝絨被」僅售299元至468元人民幣（約321至503港元）。警方調查發現，從今年7月開始至今，已經賣出了7萬多件「假羽絨」，共獲利700多萬元。

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黑心羽絨｜含絨量為０　以真假「羽絨毛」幾可亂真

報道中有業內人士指出，商家售賣的羽絨僅有1格填充羽絨，其他全部是「飛絲」，經檢驗後證實含絨量為零。同樣一款外觀的羽絨被，充90%絨，造被的成本是800元人民幣（約860港元），充「高絲」成本頓時減半至400元人民幣（約430港元）。

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有廠家工作人員透露，所謂的「飛絲」是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲，從外觀和手感上皆與羽絨極為相近，一般消費者摸上手亦難分真假。據了解，飛絲會散發有害氣體和微粒，對人體的呼吸系統和皮膚造成影響，導致咳嗽、過敏、皮膚紅腫等問題，嚴重甚至可致呼吸衰竭。從畫面可見，工人製作時亦會戴上防塵口罩，避免吸入有害物質。

工人製作時亦會戴上防塵口罩，避免吸入有害物質。（新聞截圖）

黑心羽絨｜原材料價格上漲　商家明知故犯圖利

報道中，當地一名業內人士向記者透露，指今年90%白鵝絨行情價格暴漲，約每公斤1100元人民幣，較去年鵝絨原材料漲幅30至40%。若填充200克鵝絨，單鵝絨成本就已經220元人民幣。他續指，假羽絨最常使用50%絨冒充90％絨，或因今年原材料價格過高，商家更會摻雜質增重，如摻入飛絲、碎絨、豬毛、狗毛等其他未經消毒處理的劣質碎毛用來增重。

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另有江西九江的兒童羽絨服產業鏈，亦相繼出現多家黑心廠商以同樣手法，「以絲代絨」出售兒童羽絨外套，甚至有廠商根據客戶要求調配「絲」的比例，

只要付錢，都能給你做！

寒流襲港｜消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

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寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

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