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前東張女神︱利穎怡考獲註冊催眠治療師資格　走出自我懷疑漩渦：你能給自己溫柔

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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利穎怡獲註冊催眠治療師資格。

【利穎怡 / 東張西望 / 東張女神 / 一線搜查】利穎怡（Joan）當日在《東張西望》任主持時，因為採訪時表現勇猛加上樣靚身材好，所以受觀眾肯定，並被封為「東張女神」。

但藝訓班出身的利穎怡想拍劇，於是在2022年9月離開《東張西望》轉當演員，她曾參演《本尊就位》、《飛常日誌》及《隱門》等劇集，惟戲份不多，更曾陷零工作的情況，結果利穎怡在今年7月離開TVB，轉投HOY TV任《一線搜查》主持。

東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」

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前東張女神丨一度懷疑行錯方向

原來利穎怡跳糟外，還有另一新發展，她在今日（11月26日）於個人社交平台表示取得註冊催眠治療師資格，上載照片騷文憑，同時寫道：

2年前我曾經好唔開心，轉左（咗）入一個自我懷疑悲傷漩渦，之後有一位心理治療師給了我很好的建議… …最後能幫自己的也只有自己。好多人會懷疑/建議我應該行邊條路，我都一度懷疑係咪行錯咗，不過我深信 一切都是最好的安排

世界很糟糕 但你能給自己溫柔

呢兩年我一路覺得心理治療真係好幫到人，而命運使然有朋友剛好叫我上個心理治療課程…咁就被我學埋催眠治療啦

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前東張女神丨壓力大出現「鬼剃頭」

現年37歲利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，曾在中大修讀表演藝術系課程，本來從事公關工作的她在2012年考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

利穎怡曾多次任劇集女角如郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華的替身，上演跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等場口，因而擁有不少武術替身的經驗。

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更出現「鬼剃頭」的斑禿情況，因家人擔心其安危，她亦直認壓力大，2022年9月不再主持《東張西望》，在今年7月與TVB結束賓主關係。

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