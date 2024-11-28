香港時裝薈︱木村光希、谷愛凌、Jessica等撐場　陳祖恒料吸逾百萬views

▲ 左起：Koki（左一）、Jourdan Dunn（左二）、Lucien Laviscount（左三）、陳祖恒（左四）、谷愛凌（右二）、CL（右一）。

首屆「香港時裝薈」本月20日至下月4日於本港上演，重頭戲「Vogue Loves Hong Kong」今天（28日）在西九藝術公園舉行，國家冬奧金牌得主谷愛凌、有「韓流女王」之稱的2NE1隊長CL、少女時代前成員Jessica、日本模特兒木村光希、荷里活影星Naomi Scott、出演《Emily in Paris》的英國男演員Lucien Laviscount、《魷魚遊戲》韓星魏化儁等現身撐場。

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒估計，是次活動在社交平台至少吸逾百萬點擊率。

▲ 張敬軒等獻唱。（陳祖恒供圖）





陳祖恒相信，透過這場另具香港特色的時尚派對，為香港經濟及周邊產業帶來實體效益和商機，並貫徹港澳辦主任夏寶龍對工商界的期許，擔當向海外講好香港故事、維護好香港國際形象的「行動派」。

隨着《施政報告》落實把「時裝薈」恒常化，陳表示，今次「時裝薈」是一個重要的開始，業界期望未來繼續發揮自身力量，不斷為「時裝薈」注入更多盛事化及國際化的元素，例如在不同季度舉辦不同時裝盛事、在11月焦點月份舉辦結合電商、消費元素等的活動，以時裝時尚為香港拼經濟、拼發展，走出屬於香港的時尚之路。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】