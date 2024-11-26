國際航空樞紐｜機管局斥資43億元人民幣購入珠海機場35%股權

▲ 機管局斥資43億元人民幣購入珠海機場35%股權。

【香港國際機場 / 機管局 / 珠海機場】香港機場管理局宣布，斥資約43億人民幣，購入珠海機場35%的股權。同時，機管局附屬的珠港機場管理有限公司，將對珠海機場的經營管理權延續至2046年。

股權合作協議簽署儀式今日在珠海舉行。運輸及物流局局長林世雄、珠海市委副書記暨市長黃志豪及機管局主席林天福等在現場見證。

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▲ 機管局斥資43億元人民幣購入珠海機場35%股權。（運流局Fb圖片）

林世雄：加強「經珠港飛」直通客運服務

林世雄形容，今天香港國際機場與珠海機場的深化合作就是強強聯手、優勢互補的其中一個示範典例。

他說，會和珠海方，加強「經珠港飛」直通客運服務，並把服務推廣到更多內地的城市，結合香港機場國際航空網絡和珠海機場國內航空網絡的優勢，擴大協同效應；也會推進其他方面的合作，包括發展港珠國際航空貨運業務、推動建設高端航空產業群，實現互利共贏的發展局面。

林天福：兩地優勢互補、互利共贏

機管局主席林天福感謝中央政府及廣東省政府大力支持，港、珠兩地機場不斷深化合作，隨著機管局入股珠海機場，兩地機場優勢互補，不僅可以為珠海機場帶來更多的客、貨運流量，亦可便利珠海乃至大灣區西部城市的旅客，讓他們善用香港國際機場的廣闊航空網絡連接全球各地，達致互利共贏。

機管局指，珠海機場正進行擴建工程，包括興建全新的T2航站樓，目標於2025年落成啓用。届時，珠海機場每年將可以處理超過2 千7百萬人次旅客。

葉文祺：入股令機管局可更安心經營管理珠海機場

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺認為，這將可讓兩個機場達至更好的協同效應。葉文祺指，之前受制於為期20年的經營權限制，機管局很難有持久經營及長遠規劃的考量。而且，機管局所能享受到的機場收益也十分有限，難具有股東層面的決策和利潤分配的權益。

葉續指，現時實行入股模式，相當於給了機管局定心丸，能夠更加安心經營管理珠海機場。機管局因而更有動力推進兩地機場的深入合作，更好發揮港珠澳大橋的潛力，並開發更多便捷的珠海香港轉機服務，從而鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。

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