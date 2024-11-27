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健康警號丨便秘與柏金遜病息息相關　調整腸道微生態改善排便習慣

醫健人物

發布時間： 3 小時前

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便秘與柏金遜病看似毫無關係，但是原來便秘是其中一種柏金遜病的非運動徵狀，這關係到我們的腸道微生調平衡。老人科專科醫生建議，不論是否患有柏金遜病，長者亦要多攝取水份及進食含有膳食纖維成份的食物，改善腸道健康。

便秘是不少年長人士都會遇到的身體問題。排便的次數因人而異，一般而言，每天一次或兩次，至每三天一次均屬正常。香港港安醫院–司徒拔道老人科專科醫生馬漢明表示，如果排便次數過少，或大便過硬而排便時過份費勁，都是便秘。

而柏金遜病是長者常見的慢性疾病之一，它的運動徵狀包括震、慢和硬，大家都耳熟能詳。然而它的非運動徵狀，大家可能較為陌生。馬漢明醫生解釋，非運動徵狀比運動徵狀可能更早出現，其中包括便秘和快速動眼睡眠期行為失調症（以下簡稱為「睡眠失調症」）。因此，便秘和柏金遜病其實息息相關。

「微生物 — 腸道 — 腦軸」的重要性

香港中文大學醫學院在2019年進行了一項全球性的研究，分析了441名人士的腸道微生態，參與人士包括「睡眠失調症」患者、「睡眠失調症」患者的直系親屬、早期柏金遜病患者和健康人士。研究顯示，「睡眠失調症」患者及其親屬會出現跟柏金遜病患者類似的腸道微生態失衡。他們腸道內促進健康的細菌不但減少，同時，破壞腸道屏障功能和增加炎症的細菌則有所增加。跟健康人士相比，「睡眠失調症」患者及其親屬出現便秘的情況較為普遍。這些結果反映腸道微生態失衡，從而導致便秘，可能是引起柏金遜病的其中一個因素。

馬漢明醫生補充，通過調整腸道微生物的方法（包括攝入益生菌或益生元）能否預防和治療柏金遜病，現今階段在科學上仍有待進一步研究。

便秘的預防和治理

馬漢明醫生建議，無論是否患有柏金遜病，大家都可以考慮下列的方法預防和治理便秘：

1.        攝取足夠的水份（一般建議成人每天喝6至8杯開水）；

2.       增加進食膳食纖維豐富的食物，例如：蔬果、豆、菇或穀物；

3.        每天進行適當及適量的運動，可增加腸臟蠕動；

4.        作息定時，養成定時大便的習慣；和

5.        如廁時保持私隱，避免受到不必要的干擾。

治療便秘的藥物可能有副作用，或跟患者的慢性疾病 / 長期服用的藥物產生相互作用，因此建議患者應盡早求醫，對症下藥。

老人科專科醫生馬漢明

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撰文 : 老人科專科醫生馬漢明 香港港安醫院–司徒拔道

欄名 : 健康專家專欄

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