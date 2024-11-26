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星二代｜陳展鵬教女兒計加減數醒目全中　竟遭網民嘲：這麼簡單的算數

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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陳展鵬認真教愛女小豬比計數，竟被網民嫌出題太淺？

【陳展鵬/陳展鵬女兒/小豬比】陳展鵬早前在TVB台慶身穿粉紅色西裝行Catwalk，心口位置透紗若隱若現，引起網民熱議，有人指他駕馭得很好，亦有人覺得他「亞視味濃」，雖然時尚品味受到質疑，但講到他是好爸爸就無庸置疑，日前展鵬還教5歲愛女加減數，父女互動過程相當溫馨！  

陳展鵬一家三口（IG圖片）

陳展鵬一家｜陳展鵬耐心教女兒數學

視帝陳展鵬單文柔於2018年結婚，婚後誕下一女陳諾瑤（小豬比），轉眼小豬比已5歲半，下年升讀小一；展鵬是廿四孝好爸爸，未知是否想女兒升小學銜接得好一點，於是日前親自出馬教小豬比數學，他還把教學過程拍下來分享到「小紅書」，並留言：「數學啟蒙小法寶，想起之前教小豬比數學用的小玩具，小豬比玩得好開心好認真，而且真的能幫助她鍛鍊自己的思維邏輯能力，現在小豬比的數學已經進步了很多啦！當然更重要的是陪伴小朋友一起學習的耐心。

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陳展鵬一家｜網民嫌出題太淺

片中所見，他利用益智小玩具輔助，一開始已問女兒：「準備好未？」小豬比即精靈回答已準備好，於是他出題：「4+3等於多少？」、「10+5」、「6-4」，小豬比都一一答中，展鵬笑笑叫她「give me five（我們擊掌吧）」，小豬比還搞怪只給爸爸一隻手指，展鵬見狀露出寵溺的笑容。

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陳展鵬一家｜父女興奮玩騎膊馬

學習完之後，兩父女又興奮玩騎膊馬，小豬比還叫爸爸爬快一點，堂堂視帝為了心肝寶貝，就算扮馬也玩到哈哈大笑，場面溫馨又搞笑，亦見到展鵬童真的一面，令人忍不住跟著大笑起來。

不過有網民就錯重點，指展鵬出的數學題太簡單：「這麼大了只會這麼簡單的算數。」、「難怪我們這邊（內地）的人過去讀書數學都比較好，我終於懂了，我們這裡就是英沒有學習氛圍，差了點。」但亦有不少網民大讚小豬比聰明可愛！

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星二代學校｜小豬比讀星二代名幼

其實小豬比現正就讀的幼稚園，是位於九龍塘的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat），該校可謂星二代學校，吸引一眾星爸星媽報讀，包括陳慧琳、蔡少芬、郭可盈和胡杏兒等。學校有自家編製的英語拼音（Phonics）教學，而每班都設有英文老師，在主題教學的過程中，英文老師就會用Phonics教學。

為了增加孩子應用英文的機會，學校又另設有不同的英語主題活動，例如介紹不同國家的文化和特色，鼓勵小朋友在活動期間用英語對話。中文活動方面還有中華文化周，讓孩子認識中華文化特色，例如服飾、食物、樂器、茶道、書法等，還會邀請家長一起設計攤位，擴闊小朋友的學習經歷。

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