香港郵政｜香港郵政推出本地自提「易寄取」　自選取件方式費用低至$10

▲ 香港郵政推本地自提「易寄取」，自選取件方式費用低至$10。

【香港郵政 / 易寄取 / 郵寄】為提高收件方式靈活及便利程度，香港郵政推出「易寄取」本地自提服務，可自行選擇郵件自提地點。

同時，郵寄費用亦低於此前本地郵政速遞，優惠期更享劃一價10元，即睇服務詳情！

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香港郵政｜部分便利店可24小時取件

香港郵政「易寄取」本地自提服務，增加自提點至郵政局、智郵站及指定的7-Eleven便利店，部分便利店24小時開放。

投寄方式：

投寄資料填寫：「立即寄件」網頁、「投寄易」網上平台或至任何一間郵政局（流動郵政局除外）填寫，揀選「易寄取」並選擇收件人收件地點

取件地點：任何一間郵政局(流動郵政局除外)、智郵站或指定的7-Eleven便利店

資料填寫後，可自行列印或至郵局櫃位職員代印郵寄標籤，並於櫃位投寄。

（易寄取郵件必須於郵政局櫃位或「智郵寄」投寄 ，不可投入郵箱投寄，否則會當作無法派送及不能退回郵件處理）

取件安排：

郵件投寄2個工作日內會送抵至指定取件地點

郵件投寄後，收件人將會收到系統發出的短訊通知，可於短訊通知內的指定時間前設置更換領件地點及派遞日期

郵件抵達指定領件地點後，系統會發出短訊通知收件人按指示自行領件。

郵政局郵件保留期3個工作日（不含發出短訊當日），智郵站及7-Eleven便利店郵件保留期為2日。

「易寄取」重量級體積限制

體積 重量 智郵站領件 38厘米 x 45厘米x 26厘米 20公斤內 7-Eleven領件 單邊不能超逾60厘米，長寬厚合計不得超逾90厘米 2公斤內 郵政局櫃位領件 長度（最長的一邊）以1.50米為限，長度（最長的一邊）及周長合計以3米為限。 20公斤內

「易寄取」服務費用

重量不超過（公斤） 郵費（元） 智郵站領件及郵政局櫃位領件 0.5 10 1 18 1.5 22 2 25 2公斤以上每0.5公斤，上限為20公斤 郵費增5元 7-Eleven領件 2 25

資訊來源：香港郵政

香港郵政｜「易寄取」服務優惠期內寄件享劃一價$10

優惠期內凡使用本地自提服務「易寄取」於郵局或「智郵寄」寄件，20公斤以下到郵政局或智郵站自提，或是2公斤以下到7-Eleven便利店自提，郵費一律10元

優惠時間：即日起至2024年12月31日

重量限制：20公斤及以下（郵政局或智郵站自提）、2公斤及以下（7-Eleven便利店）

資訊來源：Facebook「香港郵政Hong Kong Post」專頁

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