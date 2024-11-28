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破·地獄 | 陳珮欣倒模演「女屍熙雯」受注目 為追演員夢患抑鬱症：有job做已開心

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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陳珮欣（Katrina）近日因在《破・地獄》中以倒模型式飾演「熙雯」，而為人所認識。(曾耀輝攝)

《破・地獄》票房破億勢在必行，黃子華、衛詩雅更是鎂光燈的焦點所在。觀眾不妨將目光投向戲中以倒模演大體「熙雯」的演員陳珮欣（Katrina），了解她參與《破・地獄》的過程，以及她對演藝理想的追求，給予她更多支持。

陳珮欣於《破・地獄》中以皮套形式飾演「熙雯」，要由一次試鏡講起。她並沒有經理人公司協調其演藝工作，要得到演出機會，就要靠自己從Facebook的戲劇群組尋覓試鏡機會。

去年，她在群組留意到有劇組正招募《破・地獄》中死屍「熙雯」的角色，她隨即聯絡中介人並獲得試鏡機會，她憶述試鏡時被安排試演韋羅莎戲中甄小姐的對白。

完成試鏡後，Katrina終收到通知得到角色。「Karina你終於得到一份演員合約啦！雖然角色無對白，但在戲中都算有角色，所以都恭喜你！」以往只於《金手指》、《出租家人》中出演閒角，兼沒有演員合約的Katrina對此深感喜悅：「我終於有第一份演員合約啦！而且有job做我已經好開心！」

倒模兼親演死屍

「熙雯」在戲中以屍體形式呈現於觀眾眼前，Katrina需為角色進行倒模以製作「皮套」。事前她恰巧睇過有關倒模的影片，大概了解過程。她憶述倒模當日，團隊先為她的頭部進行3D掃描。「我坐低之後就唔可以郁，他們就拎部掃描機圍住我個頭掃，來回掃了幾次，確保細緻度。」

完成掃描後，團隊將Katrina的頭髮束成一條長馬尾，再將綠色矽膠倒在她頭上，過程中她不能郁動、說話，睡覺，只能靠鼻孔呼吸，她形容有「人死後靈魂尚在」的感覺。因Katrina有鼻敏感，倒模前她都做足洗鼻、噴鼻等準備工夫，過程中她略帶恐懼，可見她為「熙雯」一角不遺餘力。

完成倒模工序後，陳佩欣本應功成身退，但導演為求真實，需要她於梁雍婷為「熙雯」戴上戒指一幕親身上陣，睡在靈寢室內以手部演出，雖然看似簡單，但Katrina坦言當中都有技巧可言：「我要閉氣令個肚同胸口位唔會郁，避免穿崩。」她慶幸黃子華為「熙雯」化粧的場口有倒模代替親身上陣，否則拍攝會頗為辛苦。

Katrina坦言參與《破・地獄》時，未有預料會惹來坊間反響，她感激網民及觀眾的支持之餘，亦希望未來有更多演出機會。(曾耀輝攝)

不少人認為靈堂戲唔吉利，但Katrina則認為好有趣：「人生唔會去到自己的喪禮，咁我就當今次係去自己喪禮囉！」督信基督教的Katrina早已對生死放得開。「我深信現實世界只是起步點，而我死後就會上天堂。」她坦言人生已無悔且隨時預備好面對死亡，唯一擔心家人和伴侶會因此感到難過。

去年發現患ADHD

從陳珮欣的社交平台中，可以留意到她演出的微電影節錄，或是她對電影想法的帖文，字裡行間會感受到她對電影和作為演員的熱誠。Katrina自7歲時看過由史提芬史匹堡執導的《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）後就希望當演員：「我覺得戲中飾演AI機械人的童星演得非常好，戲中世界又好靚，令我好感動而且好有共鳴。」

Katrina憶述兒時喜與家人到戲院睇戲，《哈利波特》、《非常小特務》、《寶貝智多星》等系列電影中童星演出都令她覺得好好玩，且有渴望參與其中的想法。「我都想可以施魔法，覺得電影世界好神奇，令我好想了解電影的製作。」

Katrina回憶兒時坐車經過中環。「我見到車外的人一式一樣都穿上西裝，當刻我已經知道自己唔想做刻板的工作。」去年，她發現自己有ADHD（過度活躍症）後，更令她意識到自己想當演員，是因為想嘗試不同的角色和挑戰。

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雖然Katrina自小有演藝夢，但父母對娛樂圈卻抱持「貴圈真亂」的誤解，她深知父母不希望自己投身這行，只能把握機會以不同方式表演；如沙田朗誦節、校園天氣報告小姐、校園小記者等表演活動，均有她的身影。

中學時期Katrina在國際學校讀書，不論在校園還是教會都被同儕排斥。「我不想讓人知道我無朋友，我會躲在廁格食飯。」及後，Katrina到紐約一所名校讀時裝，希望透過成為時裝設計師的渠道投身演藝圈，過程中卻不被當時的伴侶、朋友和教會導師理解，加上自小在嚴格的家庭環境下成長，她在生活中所遇到的困擾無從紓發，只能長年累月埋藏在心，終於2016年患上抑鬱症。

被誤解身心疲累

返港後，Katrina遇上她的時裝老師並得到其勸導，明白到「凡事都要試過先知」，因此就參加ViuTV製作的真人騷《廣告女王》。參賽過程中她被幕後人員言語針對，自信和表現因此變差，最終被淘汰。完成節目後，Katrina多接拍微電影為主，又曾開設專營澳洲貨品的店舖。近年，Katrina在朋友介紹下得到一個外國心理醫生輔導，加上家人和現任伴侶都支持她發展演藝，都讓她突破以往的「地獄」。

為了成為演員，Katrina雖受過冷言冷語，但仍鍥而不捨，追夢多年，至今仍似未見終點。「我好想成為演員，但好似未有機會讓大家見到我。」Katrina自小會因無睇卡通，而跟同學無話題；隻身到外國留學卻與同學格格不入，返港後又被誤會為「鬼妹仔」唔貼地；不少人認為她家庭富裕，卻未有留意其節儉一面。而有個性的打扮，又經常令她被誤會喜愛夜蒲。

由細到大外界對Katrina的誤解都令她深感疲累，但一路走來她只渴求得到演出機會。現年30歲的陳佩欣，經常深思應否堅持演藝理想：「點算呢？我除了演藝之外，就無實質的職場工作經驗，搵兼職又無聲氣，現時我只能靠自己的積蓄度日。」

她透露未來將有數部學生作品的演出工作，並笑稱：「經常當我無錢，神就會給我工作。」陳佩欣認為若將來仍未有機會，或會感到灰心，但仍會繼續努力堅持。盼望她在《破‧地獄》受注意後，演藝路會更廣闊。

其配音老師周恩恩希望Katrina能夠相信自己，感到疲累就要搵佢「抱抱錫錫」。(受訪者提供)

配音老師的愛

陳珮欣的聲線常被揶揄似「牛聲」，一次試鏡中，她得到副導演朋友的意見，指其聲線或對其演員路造成障礙。有見及此，她先做手術解決纏繞多年的鼻敏感，後又上配音班。她逐漸接受自己的聲線之餘，更讓她在講對白時多了另一種演繹。

Katrina的配音老師周恩恩形容她經常懷疑自己，並認為她需要被愛。恩恩憶述一次上堂期間與學生談及《破・地獄》，Katrina卻表示：「其實我都有份演，不過你們唔會留意到。」

及後，當傳媒報導Katrina倒模演出後，恩恩就跟學生分享：「唔一定要見到樣先有人留意到你，只要你用心去做好一件事，就會有人睇到你的魅力所在！」恩恩希望透過是次訪問向陳佩欣傳達：「由此至終，Katrina你只需相信自己，做自己，你就係最正！你依家肯相信自己，所以你越來越正！Just keep it！如果你覺得攰，隨時返來搵我抱抱錫錫！」

場地︰ Uoharu 魚治（M88），Pop n' Grill

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