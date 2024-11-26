毛孩｜ 東九龍15,000呎動物醫院24小時無休 創辧人結合針灸療法效果顯著

▲ 創辦人 Dr. Katherine Sze

位於觀塘的珍寵東九龍動物醫院經過全面升級後，日前正式以嶄新面貌投入服務。15,000呎醫院成為香港少數設備齊全的動物醫院之一，為毛孩和主人們提供最先進的醫療服務。

動物醫院將提供24小時全年無休服務，提供日診（0900-1900）和24小時急症服務，非緊急病情會安排在日診時間就診，其他時間則僅提供急症服務。

日診期間也可處理急症，確保在任何時間都能為毛孩提供及時治療。

▲ 珍寵東九龍動物醫院

院內擁有齊全的醫療設施及設備，包括大型CT設備，手術室的獨立消毒區、麻醉區和C-Arm，確保手術過程的高效與安全；另設留院部門、ICU病房及隔離病房,專門為不同病情的毛孩提供治療和監護。

4大系統升級先進軟件和技術包括，人性化醫療保險系統、留院中央監察系統、取號等候機及C-Arm。而未來更希望成立動物緊急醫療中心，並設有分流站、深切治療部、24小時氧氣箱等,致力讓毛孩得到最優質的醫療支援。

由於近年醫療成本提升，令主人負擔加重，保險是其中一環可減輕主人負擔。集團將會成為保險計劃覆蓋的動物醫院，令寵物醫療可做到"入院免找數"，令主人更安心地帶寵物去治療。

創辦人 Dr. Katherine Sze在2008年畢業於墨爾本大學，在獸醫學習過程中，曾見證一些病例在替代療法下有顯著改善，因此對替代療法產生濃厚興趣。

畢業後兩年，她成為一名認證針灸師，開始對動物採用針灸療法，她認為以中西醫交替的治療方式效果更顯著，幾年後成為一名認證中藥師。

多年來她不斷進修小動物內科和營養學，致力成為一名認證動物物理治療師，以「對待自己的寵物如對待每一隻動物」的信念。成為她不斷前進的動力,以她的專業和奉獻精神,愛護每一隻動物。

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