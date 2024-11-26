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愛滋病｜50歲以上愛滋病病毒感染者比例上升　晚發現個案佔比亦升至47%

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衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君（右）和愛滋病及性病科學委員會主席李卓廣（左）。（政府新聞處圖片）

衛生防護中心今日（26日）公布，本港今年第3季新增85宗愛滋病病毒感染個案，是連續兩季呈報個案低於90宗，但50歲以上感染人數有緩慢上升趨勢，且晚發現個案亦升至47%。

衛生防護中心指，第3季新增的85宗HIV感染個案，及22宗愛滋病確診個案，感染個案涉及72男13女，其中65人透過性接觸感染，44人透過同性或雙性性接觸傳染，21人透過異性性接觸受感染。

個案年齡分布由18至75歲，主要為20至49歲，但50歲以上感染人數有緩慢上升趨勢，如男性感染個案中，有約4分之1是50歲以上，女性則有約3成，反映年長市民忽略風險。

至於愛滋病個案，涉及20男兩女，有12宗傳播途徑為同性或雙性性接觸，亦有18宗個案在發病期間才確診感染愛滋病病毒。

中心的公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君指，本港的愛滋病病毒感染率維持在百分之0.1，遠低於全球平均水平，近年新增個案宗數亦較2015年高峰時持續下跌，連續兩季的新呈報個案數字均低於90宗，反映本港在愛滋病防控工作取得成效，但近年晚發現感染者的比例由2014年的28.5%上升至去年的47%，趨勢值得關注。她提到晚發現不單增加患上機會性感染及癌症的風險，更令死亡率上升，且由於體內病毒仍然活躍，晚發現感染者會增加愛滋病病毒在社區傳播的風險。

黃駿君強調，愛滋病病毒感染是一種可以控制的慢性疾病，愛滋病病毒感染者及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病及其他併發症。而終生的抗愛滋病病毒藥物治療適用於所有愛滋病病毒感染者，可大幅改善其健康及存活率，感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，亦不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到＝傳不到」。

愛滋病及性病科學委員會主席李卓廣指，鑑於晚發現感染者的比例近年有上升趨勢，而愛滋病病毒主要透過性接觸受感染，為及早發現感染狀況，曾進行性行為人士應最少進行一次愛滋病病毒檢查，以掌握自身健康狀況，有風險行為人士更應定期進行測試。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療，以抑制病毒及改善健康狀況。

衞生署指，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。另外，現時社區有多個途徑便利市民進行愛滋病病毒抗體測試。市民可到訪HIV測試服務網站或致電愛滋熱線（2780 2211）預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試外，亦可於HIV測試服務網站訂取愛滋病病毒自我檢測套裝（口腔液或血液（指尖採血）檢測套裝），全港設有多個提取點領取檢測套裝。市民也可透過「衞生署@DH流動應用程式」連接到HIV測試服務網站以獲得以上服務。

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