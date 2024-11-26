員工培訓｜香港麥當勞管理層率領員工團隊　赴上海「遊學團」參觀漢堡大學

▲ （香港麥當勞提供圖片）

【香港麥當勞 / 員工培訓 / 員工福利】外圍經濟環境不明朗，零售業及飲食業正面對重重的經營挑戰，但這也未影響香港麥當勞在人才培訓上進行投資。近日香港麥當勞為進一步提升餐廳總經理的領導能力及市場觸覺，管理團隊日前率領逾330名餐廳總經理及員工赴上海「遊學團」，安排一連四天的行程，除了和當地員工互相交流及參觀漢堡大學外，更安排了研討會及主題晚宴等連串的員工專屬體驗。

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每兩年一度的餐廳總經理「遊學團」(Managers’ Convention)為香港麥當勞人才培訓的重點活動之一，過往曾多次在日本、韓國、泰國等地舉行，以提升員工的凝聚力。本年度的「遊學團」首次選址於上海舉行，逾330名員工獲全額贊助參加。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：

香港麥當勞仍以人為本，堅守員工發展培訓理念，邀請全港逾330名餐廳總經理、管理團隊和員工遠赴上海遊學及考察。我深信是次交流能有效地提升餐廳總經理的領導能力及市場觸覺，同時令他們在繁忙工作外得到放鬆，繼續將快樂帶給顧客。

與麥當勞中國首席執行官 面對面交流

據悉，一連四天的上海之旅，除了參觀麥當勞中國總部、進行主題研討會及市場考察外，餐廳總經理更能夠和麥當勞中國首席執行官張家茵面對面交流。除了和內地員工交流及分享，參加者更獲安參觀麥當勞中國漢堡大學（Hamburger University）。此為全球第七所漢堡大學，亦是中國唯一的漢堡大學。漢堡大學是麥當勞公司於1961年創立的全球培訓發展中心，為麥當勞員工提供系統化的餐廳營運管理和領導力發展培訓，保麥當勞在營運管理、服務管理、產品質量和清潔衛生方面保持統一標準。

另值得一提的是，香港麥當勞率先於2023 年推出《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》課程，讓員工通過課程一邊上班獲取經驗及工資，一邊進修獲取與學士學位同等資歷級別的學歷，至今已有接近 250位餐廳總經理成功畢業。

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