百佳印花｜大麻成聯乘百佳超新星推出8款精品　獨家趣怪麻甩造型低至4折換購

▲ 大麻成攜手百佳超新星推出8款精品，你又最喜歡哪一款呢？ 快啲儲百佳印花換購啦！

【著數優惠/百佳印花/大麻成】神秘嘉賓出沒！平日麻麻甩甩的大麻成今次約埋阿婆一同來到百佳超級市場，齊齊現身「大麻成玩轉百佳生活精品系列」；兩位百佳超新星「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」作為主人家，同樣粉墨登場，招待大麻成和阿婆一起玩轉百佳！

百佳印花｜儲齊指定數目換購大麻成精品系列

1套8款的生活精品，囊括大麻成和阿婆各個趣怪造型，而且兼備實用性，獨家於百佳換購，各位大麻成粉絲就萬勿錯過！

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百佳印花｜購物滿$50獲電子印花1個

易賞錢App會員於全線香港或澳門百佳及旗下超級市場門市或PNS網購，於電子印花派發日期內每購物滿$50，即可賺取電子印花1個，儲齊指定數目印花，即可以優惠價換購8款獨家精品，換購價低至4折！

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想第一時間擁有大麻成精品，一定要學阿婆走得快，火速行動，數量有限，換完即止！

電子印花派發日期：即日起至2025年1月23日

產品換購日期：即日起至2025年1月30日

百佳印花｜1套8款大麻成精品夠趣怪

「大麻成玩轉百佳生活精品系列」包羅8款設計搞怪的實用好物，當中包括主打大麻成圓潤身軀與招牌藍白間「孖煙囪」的圍裙，佬味極濃！雨傘、餐具套裝、購物袋和杯麵碗則紀錄了大麻成與阿婆在佳蛋仔及百便星的招待下，到百佳購物的麻甩日常。

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最後，當然不能錯過造型十級搶眼的3款冬季恩物: 保溫瓶、保溫杯及咕𠱸毛毯，一於讓肥嘟嘟的大麻成陪你度過暖笠笠冬日。

立即到各大門市或PNS網購消費，換齊8款熱搶獨家精品！詳情可瀏覽店內宣傳品及百佳Facebook專頁。

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