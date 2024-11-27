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拉麵店｜一家三口將軍澳拉麵店食完「走數」　店家網絡尋人只希望一件事

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一家三口將軍澳拉麵店用餐「冇畀錢」，店家網絡尋人只希望一件事。

故意走數還是忘記結帳？近日，有拉麵店店家於Facebook「樂麵Lotmee」發帖尋人，指一家三口於餐廳用膳，女子以沒有相應付款方式為由帶孩子先離開，其丈夫隨後亦未結帳便直接離店。

網民勸店家公開3人於餐廳時的閉路電視影像並報警處理，但店家因顧慮食客可能並非故意「逃單」未公開影像。

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拉麵店｜用膳後相繼離開未結帳

事件發生於將軍澳「樂麵」拉麵店，據店家描述，11月23日上午，有一家三口到店食早餐，結賬時，母子二人先至餐廳門口，詢問能以什麼方式結帳，但「講咗好幾個都話冇」，她表示其丈夫隨後會結帳，便與孩子先行離開，餐廳職員當時不以為意，不料「發覺（男子）突然間走咗」。

對於3人未結帳便離店的行為，店家表示「希望這一家人睇到個post盡快返嚟俾返錢啦」，還稱事後查看了閉路電視影像，並根據女子與職員的對話了解事情原委，「希望你只係真係唔記得」。

據圖片顯示，一家三口於23日上午10時19分於拉麵店落單2份餐食，共計79元，單據上方注有「冇畀錢」標記。

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拉麵店｜店家未公開店內影像

不少網民全店家公開店內影像並報警處理，有但店家卻表示有所顧慮，「希望佢真係會睇到呢度個post俾返就算，唔係想放大件事」。

有從事過餐飲行業的網民分享經歷，稱「以前做食店有試過，應該真係唔記得，兩公婆前後腳，老公行先攞車，老婆睇小朋友以為老公比咗，希望睇到單會記得比返啦」，店家則回覆稱「唔出相係有原因」。

拉麵店｜網民：咁大個人仲食霸王餐

此事引起網民熱議，不少人指責夫妻二人的「逃單」行為，「咁大個人仲食霸王餐，真的是」、「走數，要報警，個大人真係不知所謂，小朋友都要上一課」、「如果過24小時都無消息，不如報警算吧」、「呢啲走數X有得1次就食過返尋味」。

不過，亦有人認為「可能唔記得，都有小朋友佢唔會咁嘅身教」、「似誤會以為老婆畀咗」。

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