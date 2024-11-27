記者直擊｜哈利波特Mahou Dokoro香港POP UP店11.29開幕　 直擊逾500款精品+4大打卡位

▲ 哈利波特迷期待以久的「Harry Potter-Mahou Dokoro」鐵定11月29日開幕！

【哈利波特/Harry Potter/Mahou Dokoro/又一城】哈利波特迷期待以久的「Harry Potter-Mahou Dokoro」鐵定11月29日開幕！首間海外精品限定店選址於又一城MTR層，TOPick記者直擊新店，並率先預覽日本及歐洲直送商品，除了4大魔法學院的精品及周邊產品，更有限量版多比擺設及香港限定紀念品，還有多個打卡位，鎖定購物清單去朝聖！

▲ 霍格華茲特快車。（TOPick記者攝）

哈利波特精品店登陸香港｜逾500款日本及歐洲精品

由日本貝樂可有限公司營運的 「Harry Potter – Mahou Dokoro」，是日本地區限定的《哈利波特》主題商店。而今次以期間限定店形式進駐，選址又一城MTR層，將於11月29日正式開幕，營業至明年2月2日。香港Harry Potter Mahou Dokoro的商品均由日本及歐洲直送，從店內裝潢、商品擺設到店員服飾，悉心重現哈利波特的魔法世界。

記者甫進店內便見到霍格華茲列車，經過雪濛濛的森林樹景，便能到達魔法商品。店內有逾500款周邊適品，由《哈利波特》到《怪獸與牠們的產地》主題都有，像是毛公仔、家具用品、服飾、文具，當中不少是獨家產品，非常值得入手。

哈利波特 Mahou Dokoro 香港限定店帶來一系列的日本及歐洲直送的哈利波特產品，包括學院長袍風格披肩（$560）、 Flapper 跩哥馬份復古袋子（$780）、咒語聲控魔杖連展示架套裝（$780）、朱古力蛙音樂盒（$680）等等。

除此之外，亦有忠實粉絲可入手的收藏級精品，例如1:1角色魔杖、全球限量80隻的1:1多比玩偶擺設、妙麗於《哈利波特：火盃的考驗》舞會中所穿着的復刻禮裙等，均由歐洲直送香港。

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哈利波特精品店登陸香港｜必買限定盲盒系列

期間限定店最搶手莫過於限定盲盒系列，魔法學校及學院刺繡徽章襟針系列、主題圖案別針系列、佛地魔分靈體造型吊飾系列、魔杖造型磁鐵系列、魔法動物系列、蜂蜜公爵趣怪茶匙系列等，價錢由$65-$90不等，每系列均有一款隱藏版，讓各位哈利波特迷碰碰運氣！

▲ 店外的電梯，仿如置身於大里石移動樓梯的電影場景，建議從MTR出口上電梯拍攝全景，獲得最震撼效果！（TOPick記者攝）

哈利波特精品店登陸香港｜電影場景4大打卡位

除了各款商品之外，現場有不同打卡位︰包括每位霍格華茲新生一定接觸到的分類帽，大家可以按着按鈕控制分類帽，重現其對話神髓。霍格華茲特快車,四大學院的旗幟，還有店外的電梯，仿如置身於大里石移動樓梯的電影場景，建議從MTR出口上電梯拍攝全景，獲得最震撼效果！

▲ 香港限定禮品。（TOPick記者攝）



哈利波特精品店登陸香港｜香港期間限定禮品

為慶祝香港期間限定店開幕，參觀者凡於活動期間穿著或配戴任何哈利波特主題商品的服飾親臨活動現場，即可免費獲得｢Harry Potter - Mahou Dokoro｣香港限定貼紙一張。

由 11月29日起，凡於香港期間限定店單次消費滿$2,000 或以上，即可獲贈《哈利波特》學院系列香港限定杯墊一套 4 件連精美布袋 (非賣品)；或單次消費滿 HK$500 或以上，可隨機獲贈其中一款紀念杯墊乙個。數量有限，送完即止，各位巫師和麻瓜要好好把握機會！

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哈利波特精品店登陸香港｜｢Harry Potter - Mahou Dokoro｣ 香港期間限定店

地址：九龍塘達之路 80 號又一城 MTR 層 02 號舖

日期：2024 年 11 月 29 日至 2025 年 2 月 2 日

營業時間：11:00 – 21:00

查詢電話：5720 9936

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