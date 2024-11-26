港美關係｜美議員指港成逃避制裁的金融中心　港府斥指控嚴重不實

▲ 針對美國有國會議員指香港是協助逃避制裁的金融犯罪中心，港府今日表示強烈不滿，批評有關指控毫無事實根據，個別政客散布謊言，惡意詆毀香港國際金融中心聲譽。(資料圖片)

針對美國有國會議員指香港是協助逃避制裁的金融犯罪中心，港府今日表示強烈不滿，批評有關指控毫無事實根據，個別政客散布謊言，惡意詆毀香港國際金融中心聲譽。

眾議院對華強硬的鷹派議員，公開致函美國財長耶倫，批評香港協助中國、伊朗、俄羅斯和北韓等逃避制裁，促重新考慮對港的金融和銀行業政策是否恰當。

外交部駐港公署強烈不滿，批評有關信件無端指責詆毀香港國際金融中心聲譽，抹黑「一國兩制」香港實踐。

港府發言人表示，港府一直全面及嚴格執行聯合國安理會施加的制裁，以履行國際義務。我們不會執行其他國家施加的單邊制裁。這些制裁違反以國際法為基礎的國際秩序，及以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

發言人強調，港府高度重視維護金融體系的誠信及穩健，本港銀行和其他金融機構，均遵守包括打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的國際標準和最佳做法。並指出，國際商界對香港充滿信心，美國在港也擁有龐大的經濟利益，過去十年，美國對香港的貿易順差約2,700億美元，超過1,200家美國企業在港營運。美國政客若一意孤行，最終只會破壞港美本應互惠互利的關係，損害美國及其企業的利益。

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