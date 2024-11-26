丙型肝炎｜瑪嘉烈醫院再多一女病人確診　院方監察200同期入住病人健康狀況

▲ （資料圖片）

瑪嘉烈醫院今年6月底發現神經外科加護病房有2名在同一病格留醫、分別24及52歲的男病人感染丙型肝炎個案。院方非常關注事件，一直緊密跟進其餘14名曾於相關病格留醫的病人，包括緊密監察病人的臨床情況及安排多次丙型肝炎測試，該14名病人一直對丙型肝炎檢測維持陰性。

院方一直為同一時期曾入住該病房的其他病人持續進行醫學監察，11月4日透過醫學監察發現其中一名60歲女病人肝酵素上升，隨即安排病人進行肝炎病毒測試及其他檢查，結果發現病人對丙型肝炎呈陽性反應。

該名女病人曾在5月入住有關神經外科加護病房，院方進行流行病學調查及基因排序後，發現該名女病人感染的丙型肝炎病毒與上述2名早前感染的男病人屬同一基因型。由於丙型肝炎的潛伏期由2星期至6個月不等，院方不排除該名女病人於住院期間受感染。

院方已為該名女病人提供合適的治療及跟進，包括處方抗病毒藥物、為病人及家屬講解情況。病人目前情況穩定，已於11月5日出院。

院方表示對個案非常關注，為審慎起見，已擴大接觸追蹤調查範圍，包括聯絡約200名曾在同一時期入住有關病房的病人進行丙型肝炎病毒測試，並持續監察他們的健康狀況。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】