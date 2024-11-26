  • 20°C
香港時間：20241126日 (二) 21:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

丙型肝炎｜瑪嘉烈醫院再多一女病人確診　院方監察200同期入住病人健康狀況

社會

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今年6月底發現神經外科加護病房有2名在同一病格留醫、分別24及52歲的男病人感染丙型肝炎個案。院方非常關注事件，一直緊密跟進其餘14名曾於相關病格留醫的病人，包括緊密監察病人的臨床情況及安排多次丙型肝炎測試，該14名病人一直對丙型肝炎檢測維持陰性。

院方一直為同一時期曾入住該病房的其他病人持續進行醫學監察，11月4日透過醫學監察發現其中一名60歲女病人肝酵素上升，隨即安排病人進行肝炎病毒測試及其他檢查，結果發現病人對丙型肝炎呈陽性反應。

該名女病人曾在5月入住有關神經外科加護病房，院方進行流行病學調查及基因排序後，發現該名女病人感染的丙型肝炎病毒與上述2名早前感染的男病人屬同一基因型。由於丙型肝炎的潛伏期由2星期至6個月不等，院方不排除該名女病人於住院期間受感染。

院方已為該名女病人提供合適的治療及跟進，包括處方抗病毒藥物、為病人及家屬講解情況。病人目前情況穩定，已於11月5日出院。

院方表示對個案非常關注，為審慎起見，已擴大接觸追蹤調查範圍，包括聯絡約200名曾在同一時期入住有關病房的病人進行丙型肝炎病毒測試，並持續監察他們的健康狀況。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

公院檢討｜報告揭醫管局階級觀念根深蒂固　下級不敢反映問題
17:09 2024/11/22
公院檢討｜報告揭醫管局階級觀念根深蒂固　下級不敢反映問題
退伍軍人症｜「周遊假期」佛山旅行團爆退伍軍人病4男中招　衞生署籲團友主動聯絡
22:36 2024/11/25
退伍軍人症｜「周遊假期」佛山旅行團爆退伍軍人病4男中招　衞生署籲團友主動聯絡
愛滋病｜50歲以上愛滋病病毒感染者比例上升　晚發現個案佔比亦升至47%
今日 18:23
愛滋病｜50歲以上愛滋病病毒感染者比例上升　晚發現個案佔比亦升至47%

你可能感興趣

公院檢討｜報告揭醫管局階級觀念根深蒂固　下級不敢反映問題
17:09 2024/11/22
公院檢討｜報告揭醫管局階級觀念根深蒂固　下級不敢反映問題
退伍軍人症｜「周遊假期」佛山旅行團爆退伍軍人病4男中招　衞生署籲團友主動聯絡
22:36 2024/11/25
退伍軍人症｜「周遊假期」佛山旅行團爆退伍軍人病4男中招　衞生署籲團友主動聯絡
愛滋病｜50歲以上愛滋病病毒感染者比例上升　晚發現個案佔比亦升至47%
今日 18:23
愛滋病｜50歲以上愛滋病病毒感染者比例上升　晚發現個案佔比亦升至47%
傳染病 瑪嘉烈醫院 肝炎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅
劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女
劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）
心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】
超級細菌｜世衛預測大型感染來襲　未來每5人恐奪1人命　醫生解構逆轉關鍵
超級細菌｜世衛預測大型感染來襲　未來每5人恐奪1人命　醫生解構逆轉關鍵