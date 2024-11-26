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虛假聲明｜6旬漢訛稱為胎兒生父助內地女來港產子　虛假聲明罪成判囚一年

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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（資料圖片）

一名64歲男子，因協助一名內地孕婦，訛稱是嬰兒的親生父親，協助其在港分娩，被控一項企圖以欺騙手段取得服務及一項作出虛假法定聲明的罪名，昨（25日）在沙田裁判法院承認有關控罪，兩項控罪各被判監禁12個月，同期執行。

男被告於2019年9月，與一名28歲的內地女子在香港結婚，其後該內地女子以「單非」孕婦身分成功從一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。該名內地孕婦於2020年3月入境香港，並於同年6月向入境處申請延期逗留。入境處對兩人的婚姻真確性，以及待產嬰兒與被告的親子關係存疑，遂拒絕該名內地孕婦的延期申請，並向被告及該名內地孕婦展開調查。該名內地孕婦最後未能入境香港產子。

調查期間，被告承認在明知該名內地孕婦的待產嬰兒並非自己親生的情況下，在民政事務處故意作出虛假法定聲明，訛稱自己為該待產嬰兒的親生父親，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」意圖在港分娩。

入境處表示，十分關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況。處方致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。

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