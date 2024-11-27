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公共財政｜立法會三讀通過133億元追加撥款　歷時不足5分鐘

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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三讀不記名表決時，十多位議員不在席。(立法會直播截圖)

政府今日（27日）為上年度開支申請追加撥款133億元，草案由恢復二讀到三讀通過，歷時不足5分鐘；以不記名方式，獲在席議員過半數贊成通過。有關開支主要應付公務員加薪、「中小企融資擔保計劃」等。

唯一發言的工聯會議員梁子穎說，參閱過政府提交的文件和資料，當中24個項目，17個項目都是與2023至24年度公務員調整薪酬有關，內容是事實和有必要性，因此決定支持相關撥款。

表決時十多位議員不在席

三讀不記名表決時，十多位議員不在席，包括田北辰、謝偉俊、廖長江、霍啟剛、狄志遠等。

為應付公務員薪酬調整引致的額外開支，教育局、醫務衞生局分別要追加撥款近20億元及16億元。投資推廣署推行「新資本投資者入境計劃」時，要追加撥款700多萬元。工業貿易署推行「特別信貸保證計劃」、「市場推廣及工商機構支援基金」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」時，要追加撥款約3.7億元。

政府去年提出向新生嬰兒獎勵兩萬元現金，亦要額外撥款2,400多萬元，應付額外現金流。

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