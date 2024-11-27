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文創產業｜《藍圖》倡資助製作「弘揚中華優秀文化」電影　導演關注定義及古裝片場不足

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撰文： 梁薾心

發布時間： 23 小時前

最後更新： 2 小時前

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《文藝創意產業發展藍圖》提出，通過「電影發展基金」資助業界製作「弘揚中華傳統優秀文化」的電影。（資料圖片）

文化體育及旅遊局昨公布《文藝創意產業發展藍圖》，措施包括由明年起，通過「電影發展基金」，資助業界製作「弘揚中華傳統優秀文化」的電影，有電影導演關注相關詳細定義，又指香港缺乏古裝影城，難拍相關電影。

《藍圖》涵蓋四大方向，其中「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」涉及16項措施。文體旅局指，香港深受西方文化影響同時，有深厚且不斷壯大的中華文化根基，形容是本地優勢，可發展具國際視野的中華文化內容，提升大眾對中國傳統優秀文化的認識和鑑賞力，並以此為基礎，發展香港特色內涵，確保有關文化在香港得到傳承、轉化和創新。

有導演關注定義　倡建古裝影城

新措施包括由明年起通過「電影發展基金」資助電影業界發揮香港創意，製作弘揚中華傳統優秀文化的電影。曾執導《正義迴廊》等電影的第41屆香港電影金像獎新晉導演何爵天認為，要求電影加入有中華文化沒問題，但關注何為「弘揚中華傳統優秀文化」，反問「是否全部人要着漢服？」

何爵天亦坦言，香港現時缺乏古裝影城，難拍相關電影，建議當局興建並免費供業界使用，「唔好講話中華文化，而家香港連一個醫院場景都冇埋。」另他盼當局減少業界在公共地方如交通工具等拍攝的限制，以及資助場租，甚至提供空置居屋作拍攝場地，「除咗錢，硬件好緊要。唔係話現兜兜畀資助，打開一個方便之門，其實做到嘅已經好多。」

《藍圖》亦提出完善博物館體系，如在九龍公園歷史建築內設中華文化體驗館，目標明年動工；亦會推廣嶺南文化特色，包括於明年起推「香港非遺月」、制定香港非遺代表作名錄項目傳承人認定機制和準則等；又倡策劃更多以青年和學生為對象，並以國民身份、國家成就和中華文化等為題材的多媒體展覽、工作坊和其他互動項目。

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