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專家全方位分享都市健康生活知識 HUAWEI WATCH D2 實現全天候血壓健康管理

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發布時間： 11 小時前

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香港經濟日報及TOPick早前舉辦「血壓管理全攻略．都市人健康解碼」講座，聯同合作伙伴HUAWEI邀來不同領域的專家分享實用的血壓管理知識。

現代人重視日常健康管理，尤其是心血管健康，皆因高血壓是香港普遍的都市病之一。有見及此，香港經濟日報及TOPick早前舉辦「血壓管理全攻略．都市人健康解碼」講座，聯同合作伙伴 HUAWEI 邀來來自不同領域的專家分享實用的血壓管理知識，其中包括中醫師、運動教練、營養師及睡眠專家；同場亦有 HUAWEI WATCH D2的展示及試用，讓參加者體驗科技如何實現都市健康生活。

睡眠與血壓的關係

生活壓力、不良飲食習慣往往令人較易患上高血壓，原來睡眠質素亦是因素之一。身兼睡眠專家、功能醫學健康顧問及營養學顧問的Cavan Chan，講解香港人普遍的睡眠情況：「香港人每日平均的睡眠時間僅為6小時20分鐘，近7成或以上的香港人都睡眠不足，睡眠質素亦參差，導致失眠、頭痛、專注力不足等問題。」Cavan指出，心血管疾病主要源自身體有過量被活性氧氧化的壞膽固醇。身體在正常狀態下一般會製造對抗物去抗衡活性氧，但如果睡眠不足會令身體難以產生足夠的活性氧對抗物，一旦活性氧含量過高便會對細胞、蛋白質、脂質等造成損害，甚至令血管收窄、血壓變高，有機會導致心血管疾病。

身兼睡眠專家、功能醫學健康顧問及營養學顧問的Cavan Chan，表示香港人普遍睡眠不足。

回歸優質睡眠的基本步，Cavan建議睡前4至6小時不宜進食，少吃宵夜；不應睡前進行劇烈運動，令身體維持在正常體溫、心率狀態；睡眠時關燈有助褪黑激素的產生，同時關掉影音、手機等具電波干擾的設備；睡前呼吸練習亦有助穩定身體機能及狀態，幫助睡眠；另可採用合適的設備定時檢測個人的心率、血壓、睡眠質素，為身體作出合適的調節。

運動改善血壓水平

一些高危因素令人容易患上高血壓，包括攝取過多鹽分、肥胖、過度靜態生活模式等，因此改善生活習慣對於提升整體健康水平至關重要。其中運動教練Cathy Luk提及適度的帶氧運動、肌力訓練及伸展動作均有助調整血壓水平，比如快走、慢跑、行山、游泳、跳舞、踏單車、拉筋、深蹲、普拉提等。她指出：「根據美國心臟病學學院（ACC）高血壓臨床醫療指南顯示，每周做90至150分鐘低強度運動可以幫助降低血壓，有益血液循環及心肺功能，更能穩定心跳及減壓。」

運動教練Cathy Luk提及適度的帶氧運動、肌力訓練及伸展動作均有助調整血壓水平。

然而，Cathy建議高血壓或血壓不穩定人士，由於他們的血管比較僵硬，因此不宜進行過份劇烈或負重太大的運動，亦不應在太冷、太熱的環境下運動。Cathy教導大家五大呼吸法、腹式呼吸及深蹲，幫助大家穩定情緒及心率。「在嘗試任何運動前，宜徵詢醫生或專業人士意見，同時定期測量個人的血壓指數，控制它維持在穩定的水平。」

中醫角度調理血壓

中醫對血壓調理有獨特的理論和方法，強調整體調節和辨證施治。張嘉穎中醫師分享，血壓的升高與肝、腎等臟腑功能失調有密切關係，常見的病因包括情緒波動、飲食不當和生活作息不規律等。當身體調節失衡、血虛情況下，便容易引致三高。「多進食黑木耳、杞子等藥膳是其中一個有助改善氣虛及血壓的方法。」張醫師點出其中一種為人忽略的因素是頸椎及脊柱健康：「血壓問題年輕化，多少源於電子設備的應用，令頸部肌肉長期壓着交感神經，引致頸緊膊痛、頭痛頭暈，繼而血壓上升，因此需要進行針灸或筋骨放鬆，並且改善日常生活習慣。」

張嘉穎中醫師分享，血壓的升高與肝、腎等臟腑功能失調密切相關。

除了用藥，中醫強調生活方式的調整，建議保持良好的作息，適度運動，並注重飲食平衡，避免過鹹、過熱的食物。此外，學習一些放鬆心情的技巧，如太極、瑜伽、穴位按摩（內關穴、橋弓穴）等，也有助於血壓的穩定。

健康飲食建議推薦

鈉是影響血壓的主要因素之一，過多的鈉攝取會導致體內水分滯留，增加血容量，從而令血壓上升，而鉀能促進腎臟排出多餘的鈉，從而降低血壓，因此改善飲食習慣可以有效地幫助調控血壓。香港執業營養師公會副主席兼澳洲註冊營養師Violet分享：「都市人難免要經常外出用膳，當中可以揀選少汁、少味精湯的菜餚；自家煮食可以多用新鮮的香料、香菜調味，如蒜、洋蔥、芫茜等取代鹽份。」

營養師Violet提及一種幫助緩減高血壓及減低患有慢性疾病的「得舒飲食法（DASH Diet）」。

Violet提及一種幫助緩減高血壓及減低患有慢性疾病的「得舒飲食法（DASH Diet）」，為美國國家衛生院國家心肺與血液研究所（NHLBI）發表的一項飲食方法，富含水果、蔬菜、全穀類以及低脂食物，包含魚、肉、家禽、堅果與豆類，以增加鉀、鎂、蛋白質和膳食纖維的攝入，並且限制高糖食物及飲料、紅肉以及添加脂肪的攝取。她提醒：「定期的血壓監測非常重要，建議隨着年齡增長務必增加監測的次數。」

24小時動態血壓監測

隨著高血壓逐漸年輕化，專家們均認為定期監測血壓對健康管理有很大幫助。HUAWEI WATCH D2採用專業級動態血壓監測技術，將24小時血壓監測帶到用戶腕上，手錶利用其氣囊錶帶在特定時間充氣以測量血壓；白天時可提供智能提醒，夜間則進行睡眠監測；亦支援多種場景下的智能監測，包括白天的站立、坐著或半躺姿勢，以及夜間的自動監測。錶帶內部專為動態血壓監測系統而設，並採用一體式超窄氣囊錶帶，闊度相比傳統上臂式電子血壓計少五倍，方便全天候佩戴。另外，一鍵即可檢測壓力、心率、血壓、血氧、皮膚溫度、ECG心電圖、血管彈性偵測、脈搏波房顫動和睡眠呼吸中斷檢測多達9項重要生理指標，方便快捷地幫助用戶及早發現潛在健康風險。

HUAWEI WATCH D2一鍵即可檢測壓力、心率、血壓、血氧、皮膚溫度、ECG心電圖、血管彈性偵測、脈搏波房顫動和睡眠呼吸中斷檢測多達9項重要生理指標。

立即瀏覽華為官方網頁了解更多：https://consumer.huawei.com/hk/wearables/watch-d2/

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