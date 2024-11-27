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欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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商台DJ梁文禮表示碰見鄭欣宜。

【鄭欣宜 / 】鄭欣宜（Joyce）在去年3月舉行紅館個唱後「潛水」，一直不出席公開活動，甚至極少更新個人社交平台，由此引來外間很多猜測，當時其經理人林珊珊回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」 

欣宜近年只為好友許廷鏗（Alfred）新歌《一場同學》的MV任女主角，以及為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片而已。

鄭欣宜聖誕凌晨上載兒時與肥姐合照　Joyce佳節倍念亡母：呢排成日夢見你

欣宜在去年底為聲演動畫電影《星願奇緣》宣傳，但只拍片沒出公開活動。

欣宜近況丨林珊珊回應傳聞

至9月6日，有網民在香港某商場「野生捕獲」欣宜，並在TG群組公開與她的合照。從照片所見，她身穿黑色吊帶上衣配搭黃色外套，明顯消瘦但精神不錯。

不過當時有媒體指，欣宜其實是返回加拿大秘密產子，甚至指經手人更是外國人。而鄭欣宜未打算放棄事業，據指她回港就準備安排工作發展，亦由此被網民「野生捕獲」，而她打算今年全面復出。不過林珊珊回應此事指：「笑話一則！」否認有關傳聞。

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欣宜近況丨網民批評梁文禮

在昨晚（11月27日），商台DJ梁文禮在個人社交平台爆自己剛碰到欣宜，寫道：「啱啱撞到欣宜，我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢，佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話：『俾啲時間我...』OK唔俾壓力妳，等妳，really miss you」之後，有網民留言指，也曾在連鎖傢俬店撞見過欣宜，證明欣宜現時身在香港。

不少網民紛紛留言稱掛念欣宜，同時為她打氣，甚至表示「知佢好好，大家可以放心了，多謝禮禮通知。」

但另一方面卻有不少網民不滿梁文禮為流量爆料，留言：「人哋都叫比（畀）啲時間，你又要出個post炒流量」、「人哋話俾啲時間，你就爆人行蹤。」、「好心啦，人哋都未ready要被人關注，你仲要出個post make noise，你有冇諗過欣宜感受。」

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