One Direction前成員丨31歲Liam Payne墮樓亡案再爆細節　疑酒店一個錯失致身亡　外媒：酒店職員是罪魁禍首

【Liam Payne/墮樓亡/失足/One Direction前成員】前英國天團One Direction成員、31歲的Liam Payne上月於阿根廷酒店墮樓身亡，疑是酒店責任。外媒近日再爆細節，發佈更多出事當日的酒店片段，當中見到3名酒店職員於大堂合力抬走神智不清的Liam，並將他反鎖3樓房間，外媒報道指，酒店職員是罪魁禍首。

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綜合外媒報導，Liam Payne於事發當日，於生前入住的CasaSur Palermo酒店大堂疑似因為神智不清而鬧事。而從曝光的閉路電視畫面可見，Liam其後被3名酒店男員工合力強行抬走並進入升降機直達其所住的3樓房間。另一畫面見到，Liam 站於房間走廊與職員理論，據了解，職員當時未有理會，只強行推他入房後便反鎖房門，令他不能外出，因此才造成Liam後來爬露台逃走的失足事故。

由於根據阿根廷警方紀錄，酒店職員報警求助時曾表示擔心Liam可能會傷害自己，但卻最終任由他1人獨自留於房間內，致悲劇發生。有外媒更引述消息人士指，相比Liam的人身安全，酒店似乎更在意是立即平息騷亂和保護財產，因此認為酒店職員是罪魁禍首。

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出事當日酒店房間內一片凌亂

警方其後對事件展開調查，發現他所入住的房間裡頭一片凌亂，不但一地雜物散落，房內電視機亦被打爛，又有不明白色粉末。據了解，事發當日有酒店經理曾報警稱，有一名疑醉酒與服食藥物的住客行為失控，亦擔心住客會傷害自己，相關酒店錄音亦於網上流出:

我們有一位客人懷疑服用了酒精及藥身，情緒失控並將整個房間破壞，需要你派人來……因為我不知道客人的生命是否有危險，房間有陽台，我們擔心他可能會做什麼。

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Liam Payne英國舉喪 前4隊友合體送別

前英國天團One Direction（1D）成員Liam Payne在今年10月於阿根廷酒店墮樓身亡，終年31歲。本月20日，其家人為他於英國白金漢郡教堂舉行喪禮，前4名成員亦齊集一起，送別隊友最後一程。

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前英國男團One Direction成軍14年

前英國男團One Direction成軍14年，未幾便瞬即爆紅全球，惟5年後Zayn Malik率先宣布退團，2016年團隊便宣佈拆伙，從此各人均於不同領域發展，而Liam Payne則轉往個人發展音樂事業。

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